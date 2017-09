Si sa, tutti lo leggono ma nessuno ci crede, si parla dell’oroscopo. Che si ascoltino fedelmente i consigli dell’astrologo ogni mattina prima di uscire di casa, o che si prendano in maniera giocosa e ironica i suggerimenti per affrontare la giornata, chiunque può dirsi intrigato o almeno incuriosito, dall’idea di conoscere meglio se stesso. Alcune caratteristiche molto simili, se non addirittura uguali, possono essere facilmente riscontrabili in persone diverse, che però, sono nate sotto la stessa stella. E se lo zodiaco condiziona così tanto il temperamento del carattere di una persona, probabilmente influisce anche sui suoi gusti estetici. Perché non lasciarsi ispirare dall’oroscopo, dunque, anche quando si tratta di arredare la propria casa?

Ariete: contemporaneo

Questo è un segno di fuoco che suggerisce un carattere forte, dinamico e sempre alla ricerca di nuovi stimoli. La sua stanza preferita è il salotto, luogo in cui si sente più a suo agio e in cui non vuole farsi mancare divani e poltrone comode su cui riposarsi. Tutto deve essere organizzato con semplicità e con linee moderne, tende dunque a puntare sempre a un arredamento contemporaneo, ma non rinuncia all’impatto visivo, giocando con creatività e inserendo tra superfici lisce e oggetti di design, un tocco di colore inaspettato e deciso.

Toro: new classic

I nati sotto il segno del Toro sono persone decise, ma dal gusto raffinato. Il Toro ama il comfort e l’eleganza che ritrova nell’arte e nelle decorazioni classiche. In una casa del Toro dovranno esserci ampie vetrate e gli ambienti saranno tutti perfettamente organizzati. Il New Classic è esattamente l’arredamento che ci vuole per questo segno, sempre molto attento ai dettagli: linee sobrie e accessori lussuosi in un ambiente tradizionale, che riserva sorprese inaspettate. Il Toro è un segno primaverile, proprio per questo ha bisogno di circondarsi di piante e elementi naturali per i tessuti e i vari complementi d’arredo.

Gemelli: scandinavo

Questo è un segno doppio, il ché non rappresenta affatto un fattore negativo. La loro duplice natura li porta ad avere la necessità di fare un continuo gioco che di equilibrismo per vivere in armonia. Dalla natura socievole e creativa, il Gemelli punta a un arredamento che riproduca la sua stessa dinamica morale e intima: un gioco di contrasti che si completino a vicenda, tenendosi in perfetto equilibrio. La contrapposizione tra sfumature chiare e le superfici lucide, in perfetto stile scandinavo è l’ideale per questo segno. Luci soffuse e colori pastello completano alla perfezione l’arredamento fatto a pennello per il segno dei Gemelli.

Cancro: shabby chic

Il segno zodiacale romantico per eccellenza. I nati del Cancro amano vivere in casa circondati di amici e parenti con i quali riescono a sentirsi autentici. Queste persone ricercano luoghi vissuti, in grado di raccontare una storia, e per questo non mancano mai di includere foto e oggetti che ricordano un momento della loro vita nell’arredamento. Per loro la casa è un luogo sacro, in cui possono scoprire il lato più intimo della loro personalità fatta di emozioni e di ricordi. Questo loro lato tenero e malinconico li rende perfetti per lo stile di arredamento Shabby Chic. Le tonalità chiare devono fare da padrone per i rivestimenti della casa del Cancro e non deve mancare un arredamento dall’aspetto “vissuto” che restituisca quel fascino nostalgico, tipico del carattere di questo segno dello zodiaco.

Leone: etnico

I Leone hanno uno spiccato gusto per lo stravagante e il loro carattere è la perfetta rappresentazione della grinta e della voglia di vivere. Hanno la necessità di grandi spazi perché amano condividerli con tante persone e l’arredamento deve avere assolutamente qualcosa che metta in risalto l’eccentricità e il narcisismo peculiari dei nati dalla seconda metà di luglio. Colori caldi, ma accesi e complementi d’arredo unici, pezzi di design d’importazione per cucire l’arredamento a misura della personalità del Leone.

Vergine: minimal

I Vergine sono essenziali e sempre molto ben organizzati, prediligono la quiete, l’ordine e la meditazione. Pochi fronzoli e molta luce, dunque, per il sesto segno dell’oroscopo, che vuole godersi i suoi spazi nell’assoluta tranquillità data anche dal grigio perla e dal blu delle sue pareti e dei complementi d’arredo. Questo segno è così preciso e sofisticato, che in casa sua preferirà mobili salva-spazio e oggetti pratici di design, minimali, sì ma con originalità.

Bilancia: boho chic

Amanti del classico e del sobrio, i nati in Bilancia puntano molto sull’illuminazione e sulla composizione delle luci in grado di creare scenografie accoglienti, ma molto discrete. La bilancia ama l’ordine e tenderà, quindi, a non riempire troppo gli scaffali e le mensole con cornici e soprammobili. Mobili e complementi d’arredo avranno linee avvolgenti e tessuti patchwork che solo apparentemente possono dare ad un occhio esterno l’idea di combinazioni casuali. A finire l’arredamento, dettagli bohemian, oppure hippie e soluzioni d’arredo comode e d’impatto.

Scorpione: rustico

Passionale e molto sicuro di sé, questo segno predilige gli ambienti non troppo pieni, in cui siano proprio i colori ad arredare attraverso l’abbinamento di toni e sfumature, che però non devono mai coprire troppo pareti o pavimenti. Mensole al posto dei mobili e cassettiere invece che credenze, in cui lo Scorpione riesce a riporre e ordinare tutte le sue cose in modo funzionale e ordinato. Le persone di questo segno sono indipendenti e hanno un carattere che li porta spesso a essere assertivi, quindi non disdegnano gli ambienti con qualcosa di cupo e nuance che ricordano la terra e la pietra. Il ritorno alle radici per i nati sotto questo segno si concretizza nella scelta di complementi d’arredo fatti a mano, riciclati o deteriorati in modo naturale dal tempo.

Saggittario: eclettico

I nati nel Saggittario hanno una personalità avventurosa e intraprendente. Questo loro carattere estroso si rispecchia nell’arredamento nella scelta, ad esempio, del mix di elementi anche in contrasto tra loro: libri di filosofia, mappe dal mondo, tappeti etnici e pattern animalier sulle pareti o sui pavimenti, tutto insieme in un’affascinante mescolanza di stili. Tanti colori e materiali come legno e vetro a completare l’idea d’arredo perfetta per il Saggittario.

Capricorno: industrial

Lo stile che soddisfa la personalità e il carattere di questo segno invernale, di suo riflessivo e responsabile, deve essere pratico e funzionale, in grado di adattarsi ai suoi tanti interessi. In nati del Capricorno avranno un arredamento fatto di superfici non rifinite, mattoni a vista e materiali grezzi che si possono adattare anche ad altri stili di arredamento. Lo Scorpione, inoltre, si entusiasma facilmente davanti ai paesaggi in cui la vista si perde; in casa sua, quindi, non potranno mancare grandi finestre che illuminano l’ambiente e accessori artigianali, che ricordano molto i tipici loft americani.

Acquario: coastal

I nati dell’Acquario prediligono un’estetica leggera come l’aria, componente che definisce il segno zodiacale. L’ambiente di cui si circonda dev’essere luminoso e con qualche tocco di colore dato dalle cornici appese ai muri monocolore e da particolari eccentrici e non convenzionali. Le persone dell’Acquario amano i toni del blu, del celeste e lo stile coastal pare pensato apposta per loro. Confortevole e invitante, vogliono vivere in un ambiente che sia ampio e ben ventilato, che rimandi all’idea d’estate e di mare. I tessuti per completare l’arredo dovranno presentare pattern geometrici e forme astratte.

Pesci: vintage

Questo segno riserva il proprio spirito creativo soprattutto al luogo in cui vive. I nati sotto il segno dei pesci sono sognatori e romantici e ogni elemento dell’arredamento, in casa loro, è frutto dello spirito libero e a tratti boemian che li contraddistingue. Le stanze dovranno avere molti specchi che riflettano la luce creando dei giochi luminosi e intriganti e che possano dare, al contempo, risalto al resto dell’arredamento. Molti dei complementi d’arredo verranno direttamente dai mercati dell’usato i cui i nati dei Pesci amano perdersi, scegliendo articoli e manufatti dal gusto retrò.

