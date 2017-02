Un appartamento da due capanni

La designer texana Paige Morse ha ristrutturato due vecchi capanni male in arnese e li ha trasformati in un accogliente alloggio, decorato con stile e abbellito da idee originali e interessanti. Si tratta di un esperimento di design e di ristrutturazione che ci piace particolarmente, perché produce qualcosa di nuovo e bello a partire da strutture altrimenti condannate. Il tocco artistico di Paige Morse ha decorato il nuovo alloggio, rendendolo molto gradevole ed elegante.

Un alloggio dal carattere marcato

Nel corso di quattro mesi di lavoro le due capanne, per una superficie totale di circa 70 metri quadri sono state ristrutturate e modificate, fino a diventare una singola casa per gli ospiti, dotata di due distinte camere da letto e di un look complessivo che le connota una personalità decisa e di classe. Splendido lo stile country catturato da Paige Morse in questo suo lavoro, una piccola casetta molto romantica e accogliente.

La palette bicromatica in tinte di bianco e nero scelta dalla designer intesse un delicato dialogo con gli spazi contenuti dell’alloggio, rilanciando luci e ombre, scolpendo i volumi e dando al tutto un look elegante e pratico.

Luminoso e molto elegante

Finestre ampie e un soffitto spiovente aiutano l’ingresso delle luce all’interno: i locali risultato ariosi e aperti. Piante d’appartamento e alcuni tocchi di stile abbelliscono le stanze di dettagli graziosi.

Lo spazio viene gestito in modo pratico e funzionale, sfruttando la verticalità, scaffali aperti e mobili studiati con attenzione. Per compensare le dimensioni ridotte, decorazioni a strisce aiutano l’occhio a inseguire vie di fuga, dando l’illusione di un ambiente più profondo di quello che non sia in realtà. Un’idea molto interessante.

Possiamo ammirare questo e altri lavori di Paige Morse sul suo sito, dove possiamo trovare anche le fotografie usate per questo articolo.

© Riproduzione riservata

Immagini dal sito di Paige Morse