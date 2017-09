Design protagonista con STR8 di Hafro-Geromin

I mobili per arredo bagno della collezione STR8 di Hafro-Geromin si arricchiscono con la nuova finitura melaminica Aldany. Frutto di una ricerca all’avanguardia, la texture di Aldany esalta un ritmo, che richiama il perpetuo movimento dell’acqua, regalando sensazioni che rimandano all’oriente, per animare le cassettiere, le mensole e i mobiletti da bagno STR8.

Aldany dà una veste elegante e raffinata ai mobili per bagno Hafro-Geromin, ed è proposta in quattro colori allo stesso tempo classici e contemporanei: l’immancabile Bianco, Grey 3.0, Juta ed Ecrù. Una progressione verticale e uno sviluppo orizzontale. Le venature della finitura Sherwood ed il bianco sono un richiamo alla luce e alla leggerezza.

Hafro-Geromin ha scelto delle nuove finiture pregiate in legno per impreziosire le cassettiere, le mensole e i mobiletti da bagno della linea STR8. Il calore del legno – rovere naturale e rovere invecchiato – valorizza il bagno moderno arredato con le multiformi composizioni della collezione STR8, che diventa la linea di arredo bagno Hafro-Geromin top di gamma in termini di finiture, componibilità e qualità.

Composizioni STR8

STR8 sta per Sinuosa Traccia Regolare, che in questa collezione definisce una lieve discontinuità in un percorso lineare. Essenzialità e design in perfetta armonia nello spazio. La sublimazione di linee curve e rette, che danno vita al concept di STR8, crea una composizione sinuosa e regolare, che rende unico uno spazio di condivisione.

La finitura in rovere antico, con il suo colore naturale e l’essenza di un legno vero, dona a tutto il bagno un aspetto caldo e confortevole. Si possono scegliere anche elementi di colore, che danno personalità all’arredo bagno, esaltando la discontinuità tra linee e colori. Si aggiungono poi le tradizionali finiture, opache e lucide.

I lavabi sono caratterizzati da linee morbide, incastonate in un concetto di rigidità, che ne esaltano la funzionalità e la comodità. La forma discreta del catino, formalmente non troppo personalizzata al fine di renderla facilmente adattabile nelle varie composizioni, è funzionale nella dimensione e profondità e facilmente lavabile.

La linea STR8 è caratterizzata da moduli a giorno a forma di numero, che possono essere posti a parete. Questi elementi donano un valore formale più accentuato, mentre la maniglia minimale garantisce una presa sicura e precisa. Oltre ai moduli a giorno, STR8 comprende colonne con applicazioni di vetro specchio, che aumentano la capienza contenitiva degli arredi dando una sensazione di spazi più ampi.

I pensili in Tecnoril® con schiena in essenza o laccata danno contenimento agli oggetti di uso quotidiano. I cassetti sono resi eleganti dalla nuova guida con forma squadrata e garantiscono grande comodità nel riporre qualsiasi oggetto. Sono dotati di apertura Push&Pull, che toglie qualsiasi segno dal frontale.

Le maniglie sono minimali, ma consentono una presa sicura e decisa per l’apertura del frontale di qualsiasi dimensione. La colonna a specchio consente di svolgere la funzione di specchio lungo, e ridurre il peso visivo dell’oggetto nello spazio.

Negli spazi di piccole dimensioni, STR8 consente di ampliare l’impianto visivo, che non è una semplice illusione ottica, ma la sua reale capacità contenitiva. STR8 è anche un prodotto di immagine estetica, con il quale è possibile definire soluzioni compositive complesse. Elementi aggregativi singoli o multipli che rimodellano con una visione contemporanea lo spazio.

