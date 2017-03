Stile Boho Glam, la nuova tendenza d’arredo

Si chiama stile Boho Glam ed è una tendenza di arredamento per interni che sta facendo impazzire il mondo. Spopola su Pinterest e su Instagram e si tratta di uno stile che combina il romanticismo eclettico e un po’ bohemienne con il glam sfavillante, il lusso, la leggerezza del bello ed esclusivo.

Ideale per appartamenti moderni

Ideale per un loft di città come anche una casa di campagna, questo stile prevede accostamenti bizzarri, spesso ricchi di contrasti. Miscellanea di oggetti anche molto differenti tra loro, come trapani su attaccapanni, racchette da tennis anni ’60 e mobili laccati, oggetti vintage e tappeti raffinati, argento, parquet. Il tutto condito da una pennellata di anni ’70 con la loro energia artistica e l’indomabile senso di libertà.

Evivare l’uniformità

La parola d’ordine è evitare l’uniformità: ricercare il bello attraverso accostamenti di colori, forme e materiali, senza però costituire uno schema rigido e identificabile. La palette di colori predilige le tinte naturali. Legno, corda, crema, ma anche tinte cromatiche organiche provenienti da pelli e pellicce, di fianco a cromature, plastica colorata in modo sgargiante, ceramiche dipinte e piatrelle lucide. Sì alle stoffe lucide e al raso, alla seta sgargiante. L’importante è che la stanza arredata trasmetta una sensazione, un’atmosfera ben caratteristica. Può essere una suggestione di terre lontane, di paesaggi ed esperienze esotiche.

Ben si innesta, in tutto questo, l’uso di profumi e odori speziati, ricercati, esotici.

Natura e luce

Un ruolo importante nello stile Boho Glam lo rivestono la natura e la luce. La prima deve essere incarnata dalla presenza di piante verdi, possibilmente a foglie larghe. Ottima l’idea di avere vasi pendenti, magari appesi a travi a vista.

La luce deve essere usata come uno strumento per attirare l’attenzione in modo dinamico. Lampade di vario tipo, una diversa dall’altra, possibilmente decorate, devono evidenziare dettagli, spazi, ambienti.

