Il bagno diventa zona relax con la Spa

Il bagno è un ambiente della casa al quale sempre di più, negli ultimi anni, si sta dando valore, elevandolo da semplice spazio di servizio a luogo addetto al relax. Il benessere è un valore che va ricercato nei gesti e nelle abitudini quotidiane ed è importante, quindi, che questo ingrediente non manchi mai all’interno delle nostre frenetiche giornate. Dai lavabi, alle cabine doccia, ogni elemento che compone il bagno può fare la differenza, soprattutto se si scelgono materiali performanti e tecnologici.

Come arredare un bagno Spa

Questo luogo pratico deve essere al tempo stesso anche confortevole, bisogna immaginarlo come un luogo funzionale per ricaricare le proprie energie mentali e fisiche. Per conferire la giusta atmosfera rilassante al bagno è utile scegliere dei materiali che diano l’idea di trovarsi in un posto caldo e accogliente. Il legno e la pietra, in genere, sono elementi naturali che rendono il bagno, un posto minimalista e rilassante. Valentina Fulgenzi, Marketing Manager di Sbrodoni Ceramiche e Sanitosco, spiega come i loro prodotti cercano di essere una sintesi perfetta tra praticità e comfort, al quale si aggiungono un design moderno e un look molto accattivante. Un esempio dell’unione di tali caratteristiche è la collezione Evolution (di Sanitosco), pensata per tutti i tipi di ambienti bagno.

Design e tecnologia, dunque, per trasformare un semplice bagno in un’ideale zona relax, anche quando si tratta di rubinetti e soffioni per la doccia, in grado di trasformare l’acqua in pura “emozione”. Paolo Palagi, direttore commerciale Italia di Treemme Rubinetterie ci racconta:

“Questo aspetto, nella nostra azienda viene curato attraverso una costante ricerca di nuovi prodotti che uniscono aspetti tecnologici e ottima funzionalità a un design essenziale, fatto di forme semplici ma ben proporzionate. I nostri soffioni doccia sono progetti di alto design. Il momento della doccia è, infatti, sempre più un rituale quotidiano di benessere pensato per rilassarsi ed energizzarsi. Per questo proponiamo in collezione, soluzioni con particolari tecnici che modulano l’erogazione dell’acqua, come doccioni che riproducono il tipico getto a cascata dei centri termali, soffioni con getto nebulizzatore e modelli con una caduta simile alla pioggia sferzante. Inoltre, abbiamo tutta una serie di modelli con Led colorati integrati, ideali per la cromoterapia” .

Per una Spa come si deve è necessario provvedere a rendere anche la vasca adatta al benessere: in commercio esistono degli speciali materassini capaci di rendere una semplice vasca in una dotata di idromassaggio. Hammam, docce termali e jacuzzi non sono più soltanto un sogno, ma una realtà resa possibile dai sistemi tecnologicamente avanzati e alla portata di tutti.

Non finisce qui, tra le scelte fondamentali che aiutano a rendere il bagno, un piccolo centro benessere, c’è quella relativa alle luci, che dovranno ricreare un’atmosfera dolce e confortevole. Le luminarie, infatti, non dovrebbero essere troppo dirette e andrebbero abbinate all’illuminazione prodotta dalle candele, queste contribuiranno a dare l’impressione di essere in una rilassante Spa.

Per concludere, è importante non dimenticare di aggiungere oli e profumi essenziali per l’ambiente, ed ecco che vi sentirete d’un tratto in vacanza.