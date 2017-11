Negli ultimi periodi, i serramenti delle abitazioni hanno subito dei cambiamenti sostanziali. Si è cercato, infatti, di migliorare le prestazioni legate alla sicurezza con impianti tecnologici, ma non solo. Le finestre presentano linee sempre più pulite e costituiscono un vero e proprio elemento di design, che unisce l’innovazione sotto due punti di vista: l’estetica e la protezione.

I serramenti sono elementi architettonici imprescindibili nella progettazione della casa e da qualche anno a questa parte si è investito molto sull’incremento di soluzioni tecnologiche, che stanno totalmente rivoluzionando il concetto di “finestra”. Lo sviluppo è stato gradualmente accompagnato sia dalla scelta dei materiali di cui le superfici sono costituite, che dalle caratteristiche tecniche degli stessi, legate soprattutto alle dimensioni e alle prestazioni energetiche. In questo modo c’è un’ampia scelta di soluzioni in grado di soddisfare a pieno la richiesta di mercato sempre più competente e con esigenze ben specifiche. Secondo il direttore di un’importante casa produttrice, specializzata proprio nel settore dei serramenti, Nicola Lorenzo:

“Quando parliamo di serramenti contemporanei di qualità, non possiamo proprio prescindere da una buona possibilità di personalizzazione, da un ottimo isolamento termico e, nel caso specifico dei sistemi scorrevoli, da una certa versatilità nella progettazione delle facciate. Per poter realizzare ampie superfici vetrate, senza scendere a compromessi dal punto di vista delle prestazioni termiche, occorre adottare sistemi di un certo tipo dalle caratteristiche precise. In modo particolare quando ci relazioniamo a temi come l’isolamento termico o acustico non ci adeguiamo solo ai requisiti fondamentali per soddisfare le normative vigenti, ma cerchiamo di contribuire, in modo significativo, al risparmio energetico, con vantaggi tangibili nel bilancio del consumatore, e in generale a determinare la classe di efficienza energetica dell’edificio, aumentandone così anche il valore commerciale.”