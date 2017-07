Molto spesso l’idea di una ristrutturazione può spaventare anche gli innovatori più coraggiosi, incidendo sulle scelte da fare per rinnovare e veder rifiorire le proprie pareti domestiche. Sicuramente la parte più complessa e articolata di una ristrutturazione è lo smantellamento del pavimento d’origine, che non è senza dubbio un’impresa da poco: polvere, calcinacci, tempi che si allungano di fronte ad ogni piccolo imprevisto e l’imprevisto sempre dietro l’angolo.

Pavimenti per ristrutturazioni semplici

E allora perché non pensare ad un pavimento ultrasottile, che si possa far aderire alla pavimentazione sottostante senza procedere ad un definitivo smantellamento?

Proprio per chi ha questo genere di esigenze, nasce la linea dei Pavimenti Ultrasottili Maro Cristiani sono la scelta giusta per una ristrutturazione. Sono disponibili in legno o in cotto, questi prodotti rappresentano la scelta ideale per alleggerire tempi e modi di ristrutturare casa. Si tratta di pavimenti per ristrutturazioni rapide di ultima generazione, frutto di anni di studio che si sono evoluti fino a dare vita a prodotti dalla resistenza comprovata e dalla resa estetica identica ad un parquet o ad un pavimento in cotto di normale spessore.

Grazie agli Ultrasottili non sarà necessario rinunciare alla propria personale pavimentazione in legno o in cotto per problemi di spessori minimi: questi pavimenti, infatti, presentano spessori che nel caso del cotto arrivano a 1cm e nel caso del parquet variano addirittura da 2/3mm fino a 6mm e che rendono quindi possibile in ogni caso una ristrutturazione rapida e senza rinunce.

Ristruttura con il parquet sottile

Oltre ai classici pavimenti per ristrutturazioni proposti dalla Maro Cristiani srl, l’azienda propone inoltre un’innovazione di grande fascino estetico: nasce per le esigenze degli intenditori il parquet a Spina di Pesce Ultrasottile, la scelta glamour tra la selezione di ultrasottili proposta. Questo particolare pavimento per ristrutturazioni coniuga il trend in ascesa della posa a spina di pesce e la praticità tipica degli Ultrasottili Maro Cristiani.

Ristrutturare senza stress e rinunce è possibile, e in alcuni casi può diventare anche… divertente!