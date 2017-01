Parquet in rovere: un classico

Caldo, accogliente e decisamente senza tempo il parquet in rovere è una delle soluzioni più interessanti da utilizzare per realizzare ambienti versatili e accoglienti.

Plasmabile a seconda delle diverse soluzioni d’arredo e dei molteplici stili, è oggi disponibile con diverse finiture che vanno dalle più particolari e preziose a quelle più tradizionali e rustiche. E se il legno in generale è l’elemento naturale per eccellenza, ed è ideale per dare agli ambienti eleganza e charme, nelle soluzioni realizzate con essenza in rovere, unisce al pregio del materiale in sé delle qualità estetiche e di durabilità di alto profilo.

Pregiato e altamente resistente, il rovere è oggi una delle essenze più impiegate per interni.

Appartenente alla famiglia delle Fagacee questo legno cresce nelle foreste dai climi temperati e se in Europa l’approvvigionamento è quasi tutto proveniente dalla Francia, legni di rovere presenti sul mercato italiano arrivano anche dalle foreste asiatiche.

Impiegato per mobili e complementi d’arredo fin dal ‘200 è oggi utilizzato in modo particolare per realizzare arredi e pavimenti resistenti, dall’elevato appeal estetico.

Una vasta gamma di colori e sfumature compone l’ampio panorama di questo legno che ben si presta a variazioni e sperimentazioni, sia estetiche sia cromatiche, che spaziano dal decoro dei listoni alle numerose finiture.

Tante poi le colorazioni, che dallo sbiancato si spingono verso il marrone, passando per il color miele caldo e corposo, fra le tonalità più richieste e apprezzate, no ad arrivare alle nuove interpretazioni in cui è presente l’uso del colore.

Contemporanee e molto amate da architetti e interior design le superfici in rovere trovano un largo impiego sia nelle pose classiche, sia nelle soluzioni più particolari che, per esempio, nelle composizioni più originali articolano listoni di dimensioni diverse o mettono insieme assi dalle forme non convenzionali.

Per non parlare del rovere impreziosito da decori variopinti e policromi, sempre più spesso inframmezzato alle assi monocromatiche per creare giochi del pavimento innovativi e originali.

Massello al 100% (sempre meno utilizzato) o prefinito in fabbrica, a differenziare le due tipologie sono sicuramente i costi.

Il massello costa di più e sconta tempi di posa più lunghi. Il legno dovrà infatti essere sottoposto a una serie di operazioni (stuccatura, verniciatura, e lucidatura…) necessarie per rendere il materiale idoneo all’uso.

Il parquet in rovere nuova tendenza

Protagonista indiscusso delle nuove tendenze casa, il parquet in rovere è, quindi, un materiale dalle doti eccezionali, ottimo isolante termico e acustico. Perfetto per restituire atmosfere accoglienti, il parquet in rovere è il pavimento di legno più apprezzato dell’abitare contemporaneo.

In apertura, una linea di esclusivi pavimenti in legno caratterizzati da trattamenti di colorazione e incisione della superficie che nascono dall’antica arte dei maestri ebanisti “I Tavolati” di Garbelotto. Disponibili con le essenze: rovere, rovere brunito, ciliegio, teak, noce nazionale e olmo. Fa parte della collezione Wood di Bisazza il parquet Floral Spring disegnato da Kiki van Eijk. In legno di rovere, la super cie è realizzata accostando elementi esagonali policromi lisci (20×23 cm) con elementi esagonali decorati con incisioni al laser. Formpark Mini di Bauwerk è un pavimento in rovere avorio progettato dallo Studio Hannes Wettstein. Un parquet di piccolo formato, con gli elementi spazzolati a fondo, oliati al naturale e smussati sui quattro lati, che permette infinite combinazioni di posa. È inserito nella collezione Listoni Rovere di Cadorin il pavimento in parquet di rovere spazzolato “effetto grezzo”. Una nuova finitura che valorizza le peculiari fiammature del materiale donando al legno un aspetto essenziale ed estremamente naturale.

A cura di CLAUDIA SCHIERA

