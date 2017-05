Nuove cucine: living e fornelli in un spazio

Le tendenze delle nuove cucine tendono a fondere lo spazio dedicato ai fornelli con l’area living, trasformando le case moderne e offrendo un raddoppio degli spazi, che così diventano sempre più conviviali.

Fusione di funzioni

Spazi meno estesi, da arredare con attenzione per ricavarne il massimo in termini di funzionalità e comfort: molte delle case di oggi, soprattutto nei contesti urbani, devono confrontarsi con questo dato di partenza. Ma, indipendentemente dalla disponibilità di spazio, a dettare le linee guida della progettazione è anche la ricerca di un comfort rilassato e inclusivo. In quest’ottica progettuale, la cucina diventa il centro di ambienti openspace, luminosi e funzionali, ma anche intimi e personalizzati, che spesso ruotano attorno ad isole funzionali. La conformazione della parte della cucina dedicata alla preparazione dei cibi fa spesso da elemento di cerniera tra due funzioni: preparazione dei cibi e convivialità.

Le tendenze delle nuove cucine

Preparare il cibo a casa – attività cui la società contemporanea sembra dare una valenza importante – implica una componente conviviale che oggi si tende a non trascurare e la cucina, oltre che la condivisione dei pasti, si trasforma dunque in un luogo di unione e dialogo. Ecco che allora l’arredo della cucina dialoga con divani, comode sedute, tavoli polifunzionali. E finiture e rivestimenti segnalano e delimitano la compresenza di tutti questi elementi.

Vediamo alcuni modelli che incarnano le nuove tendenze, tutti ricchi di qualità, dalle finiture pregiate ai materiali naturali, con colori caldi e dettagli di stile: la produzione italiana vanta prodotti di altissimo livello.

In apertura a questo articolo c’è una cucina della linea Brera 76, top in cemento con il rivestimento in piastrelle di ispirazione vintage, con ante finitura lavagna a contrasto con il legno di recupero.

Trento&Bizzotto : Monica, anta in rovere con parti laccate gesso. Il lavello e parte del piano cottura sono in acciaio vintage. Boiserie retrò, piano cottura in larice, cappa in lavagna.

: Monica, anta in rovere con parti laccate gesso. Il lavello e parte del piano cottura sono in acciaio vintage. Boiserie retrò, piano cottura in larice, cappa in lavagna. Veneta Cucine : Pavese, anta a telaio con taglio 45° e il pomolo a sasso. In rovere o in massello di frassino laccato in tre varianti di colore, anche abbinabili al legno naturale.

: Pavese, anta a telaio con taglio 45° e il pomolo a sasso. In rovere o in massello di frassino laccato in tre varianti di colore, anche abbinabili al legno naturale. Zappalorto: Bistrò, in castagno con fresature verticali nel legno massello, apertura “a gola” delle ante. Parti in metallo trattate con vernice materica similpeltro.

