New classic: l’arredamento tra il vintage e il moderno

Non sempre è necessario scegliere tra il classico e il moderno per l’arredamento della propria casa. È infatti in voga da qualche tempo il cosiddetto stile new classic: un vintage che strizza l’occhio al moderno. Adatto a tutte le stanze della casa, consente di soddisfare le esigenze di tutti, anche i più esigenti in fatto di stile.

I colori new classic

Nello stile new classic il colore riveste un ruolo centrale, poiché consente di creare un mix equilibrato ed elegante, anche accostando mobili e complementi di stili differenti e apparentemente lontani.

Le tinte pastello e neutre ben si adattano a chiunque scelga arredi in stile barocco, come anche le tinte vivaci si adattano a un arredamento più vintage.

Gli accostamenti per ogni stanza

Ogni stanza può sfruttare il new classic per mettere in risalto le sue qualità o funzionalità.

La cucina ben si adatta all’uso delle tinte pastello per le pareti, il bianco o il nero su superfici lucide per i mobili e infine delle sedie barocche con imbottitura rosa, pistacchio o cobalto attorno a un tavolo minimalista.

Il soggiorno è la stanza in cui meglio si può esprimere l’ambivalenza del new classic: forme vintage accostate a colori vivaci. Divani trapuntati e complementi d’arredo bianchi o neri sono un altro abbinamento in perfetto stile new classic. Pensiamo anche a un divano moderno, corredato da poltrone vintage, o viceversa, con l’aggiunta di un tavolo in cristallo e legno. Il parquet a terra sarebbe il perfetto trait d’union per tutto l’ambiente.

In camera da letto possiamo scegliere arredi con forme bombate e morbide, arricchite da elementi moderni, come la testata del letto trapuntata, ma decorata da punti luce. Il comò dovrà necessariamente avere una specchiera abbinata, possibilmente intarsiata, e una seduta rococò, magari sui toni del rosa. I colori sono generalmente tenui, anche se in questa scelta è possibile mostrare quale parte del nostro animo prevale: chi è moderno sceglie grigio e marrone, per i più classici la scelta verterà su bianco e panna.