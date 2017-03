Lavabo in pietra per ritrovare il fascino perduto

Sono tanti gli stili di arredo bagno che possiamo scegliere per la nostra casa, ma tra questi il vintage è romantico e affascinante e può essere ottenuto con la scelta di un lavabo in pietra prestigioso ed elegante. E proprio Vintage è il nome di questa collezione, composta da lavabi in pietra. S ispira agli antichi modelli in porcellana degli anni ’20 e i suoi modelli sono caratterizzati da una combinazione che vede il lavabo in pietra affiancato a un mobile da bagno e a uno specchio.

Sinergie prestigiose per tocchi di classe

Con Vintage “rinasce” un oggetto delicato e raffinato, che accentra l’attenzione e dona estetica ed eleganza alla stanza da bagno. Si tratta di una collezione nata dagli sforzi congiunti di Yonoh e L’Antic Colonial.

Yonoh, lo studio di design con esperienza più che decennale, ha catturato l’essenza naturale e l’autenticità di questi oggetti. L’Antic Colonial, azienda specializzata in materiali naturali, di PORCELANOSA Grupo, ha trovato nella sua controparte un complemento perfetto per creare una collezione per il bagno unica e di alto valore estetico, incentrata proprio su lavabi in pietra da bagno.

Possiamo ammirare la bellezza di questa collezione al sito dedicato alla Linea Vintage.

Caratteristiche d’eccellenza

I modelli della linea Vintage uniscono un elegante e funzionale lavabo in pietra naturale con mobili in struttura metallica tubolare come base. Insomma, una collezione fresca e dalle tinte classiche e attuali.

Il lavabo in pietra: fascino e origine

Il lavabo in pietra della linea Vintage è un elemento dalle proporzioni generose, con grande profondità e ampiezza. Faceile e gradevole da usare, è costituito da un unico blocco di pietra naturale e le sue pareti superiori sono molto sottili, con uno spessore di solo 1 cm. Molto leggero e con una finitura arrotondata che ammorbidisce le linee e apporta eleganza, presenta bordi arrotondati. La sua superficie esterna dispone della stessa curva del ripiano su cui poggia. È disponibile in tre diversi colori: Persian White, Habana Dark e Crema Italia.

Il piano di lavoro: pietra su pietra

Il piano di lavoro su cui poggia il lavabo è un elemento in pietra naturale di 2 cm di spessore, in linea con il design classico. Come per il lavabo in pietra, tutti i bordi sono arrotondati e lavorati per fissarsi alla struttura. La finitura è classica, ma perfettamente adattabile a bagni urbani e dal look contemporaneo.

La struttura: metallo per modernizzare il design

Il mobile da bagno Vintage è basato su una struttura metallica studiata per contenere la base dei lavabi in pietra. Si compone di un pezzo metallico tubolare curvo, saldato e verniciato. Il piano inferiore, invece, è realizzato in lamiera forata, dando maggior leggerezza all’insieme. Per una maggiore comodità, è stato integrato nella struttura un portasciugamani, che permette di rendere unico il design e facilitare l’esperienza dell’utente.

Gli specchi: riflessi dal fascino retrò

L’arredamento da bagno Vintage di L’Antic Colonial include la possibilità di avere uno o più specchi come accessori da bagno. Questi sono splendidi con la loro struttura in metallo, che incorpora un funzionale sistema contro l’appannamento.

Estetica personalizzabile

Vintage by Yonoh è disponibile in due versioni:

versione S – con solo un lavabo e uno specchio

con solo un lavabo e uno specchio versione L – con due lavabi e un piano in pietra.

Inoltre, tra le opzioni disponibili è possibile scegliere un lavabo singolo, il lavabo più la struttura e la mensola in pietra, oppure la struttura con lavabo e specchi in finiture bianche e nere satinate

Contenuto sponsorizzato