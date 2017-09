Nuova vita per il vecchio caminetto

Pensando all’inverno che verrà si può dare nuova vita al vecchio caminetto di casa.

Con gli inserti di nuova generazione il vecchio caminetto tornerà ad essere il cuore caldo della casa regalando un nuovo comfort, un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e con gli alti rendimenti, bassi consumi e ridotte emissioni, contribuirà a mantenere pulito l’ambiente, creando un’atmosfera unica che solo il fuoco sa donare.

Inserti a legna o pellet

Oggi ridare nuova vita al vecchio caminetto di casa è semplice si può scegliere di installare un inserto a legna o pellet, oppure anche inserire una stufa. Nella gamma Piazzetta ci sono sei modelli a pellet e sette modelli a legna diversi per dimensioni e prestazioni per adattarsi al meglio al focolare esistente, innumerevoli le stufe sia a legna che pellet.

Riscaldarsi con le biomasse, utilizzando focolari di nuova generazione, consente di risparmiare notevolmente sulle spese di riscaldamento. Raddoppi i rendimenti, riduci le emissioni con un notevole risparmio.

Inoltre installando un prodotto a legna o pellet di nuova generazione con performance che contribuiscono al risparmio energetico e al rispetto per l’ambiente è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 50% o 65%. O al Conto Termico con rimborso in un’unica rata fino al 65% dei costi di installazione e acquisto.

Sia i modelli a pellet che quelli a legna sono ideali anche per prime installazioni. Grazie alla loro struttura compatta sono semplici da installare riducendo tempi e costi della posa in opera. A questi modelli è possibile abbinare moderne cornici realizzate in preziosa maiolica fatta a mano e disponibili in una gamma colori di oltre 40 tonalità.

Caminetto classico con inserto a legna

Gli inserti a legna appositamente sviluppati per essere installati in caminetti tradizionali già esistenti migliorano le prestazioni e la sicurezza e ne rendono più piacevole e pratico l’utilizzo. Su alcuni modelli è possibile installare il Sistema Multifuoco e Multifuoco Plus a controllo elettronico per una distribuzione del calore anche nei locali attigui, grazie ad un semplice sistema di canalizzazione.

Caminetto classico con inserto a pellet

Gli inserti a pellet IP permettono di trasformare il caminetto tradizionale, sfruttando l’eccezionale comodità di un combustibile pratico, come il pellet, senza rinunciare al piacere della fiamma. Alti rendimenti, lunga autonomia, accensione e spegnimento automatici programmabili e gestibili a distanza con un’app, sono le caratteristiche che contraddistinguono gli inserti a pellet Piazzetta. Grazie agli esclusivi Sistemi Multifuoco e Dual Power, di serie, è possibile canalizzare il flusso d’aria calda anche in altri ambienti, anche con regolazioni indipendenti, per un calore uniforme dal pavimento al tetto.

Stufe a pellet per rinnovare il caminetto



Nuove, ma ispirate a quelle del passato della tradizionale stufa a legna, le forme della P944 valorizzano il rivestimento in maiolica e la sua lavorazione. Sobria nelle linee e nei contorni definiti, ma morbidi, è particolarmente curata nei dettagli. I due grandi pannelli laterali sono caratterizzati da ricercati decori. La grande superficie vetrata dell’anta permette un’ampia e piacevole visione della fiamma. La forma squadrata e la possibilità di installazione con scarico fumi posteriore o superiore, la rendono ideale anche per un inserimento all’interno di un vecchio focolare, che viene così recuperato. Il nuovo focolare avrà così alte prestazioni e sarà dotato di tutte le caratteristiche tecnologiche, che lo rendono un vero e proprio sistema di riscaldamento. Telecomando per programmazione, Multifuoco System di serie per la ventilazione forzata dal basso e possibilità di canalizzazione, gestione a distanza con semplice app o SMS sono solo alcune delle sue caratteristiche. Il rivestimento in maiolica può essere realizzato in una molteplicità di colori (bianco, grigio, terra oriente, bruno rame, bordeaux, canapa e grigio ferro).