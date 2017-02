Imperfezioni rustiche: fascino elegante

Quando ristrutturiamo o scegliamo una casa dove trasferirci, un elemento che attira lo sguardo è sempre costituito da una superficie ruvida. È inevitabile, il nostro occhio è calamitato da queste rustiche imperfezioni. Che si tratti di tubature in ferro grezzo, muri di pietra, travi a vista o mattoni nudi, questi elementi “di rottura” ci colpiscono e ci affascinano.

È il contrasto con elementi eleganti, perfetti e raffinati che fa la differenza. Nessuno vorrebbe vivere in un rudere degno di questo nome, ma una parete di mattoni nudi in un living con divani di lusso e mobili lucidi diventa un contesto elegantissimo.

Vediamo allora alcuni arredamenti che giocano con questi sottili contrasti eleganti.

Il fascino delle imperfezioni rustiche

In Valpolicella, c’è un rustico di lusso, a San Pietro in Cariano, che risale al 1600. Il piano terra è costituito da una taverna di notevoli dimensioni con un imponente camino, un ambiente multifunzionale, provvisto di finestre, cantina, bagno, lavanderia e centrale termica. Qui, la pietra intonacata di bianco crea un contrasto delizioso con i colori degli elementi d’arredo e dei tessuti. Davvero ben riuscito. Possiamo ammirarlo a questo collegamento.

Metallo e rivetti a Sofia

Lo stile industrial si sposa particolarmente bene con l’idea di arredare un loft o un edificio di natura, appunto industriale. A Sofia, in Bulgaria, c’è un loft che nasce proprio in questo modo e che fa dello stile industrial, con i suoi metalli, le sue anime ferree, i vetri e i bulloni, le proprie caratteristiche vincenti. Possiamo esplorarlo a questo collegamento.

Mattoni che affiorano

I mattoni nudi che affiorano dal muro, che delimitano gli spazi e accolgono legno e pavimenti. Meravigliosi e rustici. Come in questo splendido edificio d’altri tempi, ristrutturato dall’architetto Sante Bonitatibus per una coppia di sposi con la chiara richiesta di vivere in un ambiente romantico. Guardiamo i risultati delle sue scelte a questa pagina.