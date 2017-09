Nella splendida cornice delle Seychelles, un medico italiano appassionato di architettura, insieme a sua moglie, ha dato vita alla Gotham House, un complesso di edifici totalmente bianchi a forma di parallelepipedi. Il nome cita la famosissima casa di Batman, in quanto durante l’imbrunire, la casa viene circondata da una specie particolare di pipistrelli, chiamati dagli abitanti locali “volpi volanti”, che si avvicinano esclusivamente per raggiungere gli alberi di mango, di cui si nutrono.

La struttura del complesso abitativo

Per entrare nell’abitazione si deve percorrere una scalinata bianca che conduce direttamente alla terrazza, protetta da due enormi massi di granito, che sembrano stare lì a proteggere l’ingresso di questa straordinaria casa. Il complesso abitativo è stato costruito su un’area chiamata Bel Ombre, a picco proprio su quella lunga spiaggia definita dai conoscitori delle Seychelle, come la più bella dell’ Isola di Mahé, chiamata Beau Vallon, situata a nord dell’omonima isola.

Dopo un viaggio in questi luoghi straordinari, il medico italiano e sua moglie si innamorarono del paesaggio eccezionale, del clima, del mare calmo e del modo rilassato di vivere degli abitanti. La coppia intuì il potenziale del luogo arrivando su un pendio a ridosso del mare, composto da imponenti rocce che spuntavano dal terreno e immerse nel verde. Il medico, appassionato di architettura, disegnò da sé il progetto dell’abitazione, o meglio, dell’intero complesso di edifici, imponendosi di rispettare la natura del luogo. La struttura della Gotham House è suddivisa in aree di servizio:

cucina . È l’edificio più grande del complesso e oltre al piano cottura presenta la zona living e la sala da pranzo;

camera da letto padronale ;

zona palestra .

Questi grandi cubi bianchi costituiscono il cuore della Gotham House, dietro al quale sono state costruite le tre residenze per gli ospiti, con uno stile totalmente differente dai tre corpi principali della struttura. Ognuna di questa depandance dispone di una camera da letto, un bagno e una terrazza che domina il mare. Per differenziarle dal resto, inoltre, sono state dipinte di marrone in modo da creare un contrasto molto elegante con i tre edifici padronali.

Per costruire la piscina i proprietari della splendida e particolare Gotham House, hanno dovuto trovare una soluzione che si adattasse alla morfologia del luogo; hanno dunque deciso di non rimuovere nessuna delle rocce presenti intorno al complesso, ma di bloccare l’acqua all’interno della vasca, costruendo un muro lungo una delle pareti più ripide dei grandi massi. Proprio in questa zona del complesso, nell’area posteriore agli edifici principi, è stato costruito con grande orgoglio da parte del medico, in un masso artificiale a forma d’uovo, un bagno per gli ospiti per consentir loro di rinfrescarsi anche durante le giornate dedicate ai bagni di sole.

Le piante tropicali, che circondano l’intera abitazione, sono il dettaglio che rende tutta la costruzione splendida, grazie ai colori che si mischiano e si fondono in modo armonico e molto gradevole alla vista. La vastità di questo verde rigoglioso è dovuta, come spiega il proprietario, in parte al “pollice verde” dei locali e in parte alle frequenti e abbondanti piogge di Bel Ombre.

Tutti i mobili e gli infissi del complesso abitativo sono stati importati dall’Italia e montati da maestranze proprio nostrane, mentre la costruzione è stata affidata all’abilità della manodopera di artigiani del posto.