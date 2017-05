Cucine 2017, stile contemporaneo tra funzionalità e design

Le nuove tendenze dell’arredamento per la cucina si orientano verso uno stile lineare che unisce la funzionalità alla cura del dettaglio.

L’assenza delle maniglie

Uno dei dettagli che più facilmente salta all’occhio è l’assenza delle maniglie, sia come elemento decorativo che come elemento funzionale. Sostituite da gole invisibili e accorgimenti nella struttura delle ante, che si aprono senza bisogno di una presa visibile. Questa assenza costituisce il fulcro dello stile contemporaneo delle cucine, che hanno un’immagine essenziale senza rinunciare al comfort necessario per vivere questi ambienti.

Progettisti e produttori si sono impegnati per individuare dei veri sistemi di arredo con la proposta di numerose soluzioni, che trasformano la cucina in un luogo di benessere, stile e funzionalità.

Il ritorno del legno e dell’acciaio

Il legno grezzo e naturale caratterizza le cucine del 2017, un ritorno alla tradizione che non manca di elementi di modernità, necessari per migliorarne resistenza e prestazioni.

Insieme al legno, torna alla ribalta l’acciaio INOX, che garantisce igiene, ma che un tempo non era apprezzato esteticamente. La cucina in blocco di acciaio, luminosa e tecnologica, sta tornando alla ribalta, forse grazie ai numerosi show cooking televisivi. Per i rivestimenti, del piano di lavoro e del retro fuochi, la pietra naturale rimane di moda, raffinata e pregiata.