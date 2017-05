Cucina classica: stile senza tempo

Parlare oggi di cucina classica significa fare riferimento a un lusso che non è fine a se stesso e a una moderna funzionalità perfettamente inserita nella tradizione. Le cucine classiche di oggi hanno linee a volte opulente, ma allo stesso tempo rappresentano un’eccellenza della progettazione e dell’attenzione verso i dettagli.

I materiali della cucina classica

Se pensando a una cucina classica tendiamo a immaginare legno massello, con venature a vista ed elettrodomestici dall’apparenza vetusta, dovremo ricrederci. La cucina classica che possiamo trovare oggi impiega materiali innovativi, dalle elevate prestazioni estetiche e funzionali, ai materiali più classici. Potremo trovare facilmente un mix tra acciaio inossidabile, legno di noce e modanature in ottone nichelato e satinato. Materiali di valore destinati a durare nel tempo, come il legno massello declinato in specie pregiate, accostati a materiali moderni e altrettanto resistenti, come l’acciaio delle cucine professionali.

Finiture e decorazioni

Le finiture e la presenza di elementi decorativi tipici del gusto classico, come modanature, cornici, lavorazioni a poro aperto, vengono reinterpretati in funzione del gusto contemporaneo, esaltando le potenzialità dei materiali e definendo soluzioni per un progetto d’arredo speciale in ogni suo elemento. Potremo quindi trovare finiture laccate nelle ante, accostate ad ante finestrate scorrevoli con vetri satinati, finiture in noce e particolari in oro, piani in marmo modernamente attrezzati.