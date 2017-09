Velvet, nuova collezione componibile per l’arredo bagno

Il programma entry level per l’arredo bagno di Cerasa si arricchisce di una nuova collezione, che si aggiunge a Movida. Come quest’ultima si tratta di una soluzione componibile, che propone moduli di varie dimensioni e per tutte le funzioni necessarie in un bagno.

Si tratta di Velvet, frutto dello studio e della progettazione effettuati in azienda, sulla base delle reali esigenze del mercato e utilizzando metodi costruttivi innovativi e materiali di qualità. Una soluzione completa e adatta a tutti gli stili e le esigenze abitative; la scelta ideale per chi vuole trovare il miglior rapporto fra design, qualità e prezzo, sia per la prima casa, sia per il luogo di villeggiatura.

Elementi componibili

Velvet è caratterizzato da frontali in luce e da apertura per mezzo di maniglie. È un programma componibile, che offre la possibilità di scegliere articoli di varie dimensioni, con ante, cassetti, vani a giorno, per arredare stanze di qualsiasi dimensione.

Si può scegliere tra varie tipologie di piano, anche con vasca integrata, o con lavabi da appoggio, o soluzioni con lavabi a consolle in ceramica. Va sottolineata la possibilità di realizzare vasche in ocritec con la funzione di capiente lavatoio: il piano, in questi casi, viene fornito con una tavoletta realizzata nello stesso materiale, utile per l’operazione bucato; a riposo, invece, crea un doppio fondo raffigurando un tradizionale lavabo.

Sono inoltre disponibili basi e colonne per contenere lavatrici e asciugatrici, con profondità variabili a seconda delle dimensioni degli elettrodomestici. Un bagno con la funzione anche di lavanderia, arredato con i moduli Velvet o Movida, diventa elegante e raffinato, oltre a essere funzionale e pratico.

La collezione si completa di specchi, semplici, retroilluminati e contenitori, lampade illuminate a led, colonne, pensili, vani a giorno.

Finiture Velvet di Cerasa

Il catalogo Velvet e il nuovo catalogo Movida propongono finiture inedite che si aggiungono a quelle già disponibili, in essenza, laccate e con effetto materico: Eucalipto si aggiunge a Frassino Gessato, Frassino Vivo, Tavolato Sbiancato e Tavolato Biscotto, per chi predilige farsi circondare dalla natura anche nella stanza da bagno. Esclusiva è la finitura Effetto malta colore Talpa; i nuovissimi laminati Porfido, Cachemire e Visone hanno un effetto goffrato; numerose sono infine le laccature disponibili, sia lucide, sia opache che contribuiscono a dare vivacità all’ambiente.