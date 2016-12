Colori naturali: dal salotto alla camera da letto

I colori naturali si sviluppano in uno spettro cromatico ampio e ricco di sfumature che dal beige più caldo va verso il sabbia e il color creta, fino ad arrivare al marrone nelle sue tante declinazioni.

Raffinati ed equilibrati sono la combinazione ideale per chi non ama i colori forti o le contemporanee tinte di stagione, talvolta troppo accese, e sono la perfetta soluzione stilistica se si desidera portare in casa un nuovo colore senza cadere nell’eccesso.

Le tavolozze sabbiose e i colori che rimandano alla terra, infatti, ben si prestano a composizioni d’arredo di nuova concezione, ma possono anche essere utilizzate per rinnovare un ambiente datato apportando novità senza per questo stravolgerlo.

Di sicura riuscita quando le si utilizza singolarmente o mischiate fra di loro, se associate a colori morbidi ma appena poco più audaci, come per esempio il giallo, nelle sfumature del senape e dell’ocra, o il verde nelle nuance più chiuse che dal salvia si spingono verso il verde bosco, possono regalare scenari davvero interessanti, in linea con le ultime tendenze d’arredo.

Ideali come cromia base per sistemare e completare gli ambienti di case cittadine e di dimore fuori porta, sono la soluzione più congrua per chi non desidera districarsi in contrasti troppo netti e per chi ama il calore classico del legno, decisamente raffinato e senza tempo se abbinato a questi colori.

Tutt’altro che scontati e ovvi, su divani, elementi tessili e imbottiti in generale, i colori che rimandano alla terra sono molto raffinati sia negli accostamenti tono su tono sia nelle fantasie geometriche (rombi, quadri e losanghe) in cui sviluppano al meglio una delle più interessanti fantasie del momento in fatto di tessuti d’arredo.

Arredare tutta la casa con colori naturali

Interessanti in tutti gli ambienti della casa, è sicuramente nella zona giorno, grande o piccola che sia, che regalano le realizzazioni più interessanti.

Se poi nell’ambiente il materiale protagonista è il legno, i toni della terra possono davvero dare al salotto o al soggiorno quell’accento in più.

Il marrone, il beige, il color fango e il sabbia, coniugati in gradazione di toni, articolano ambienti belli e raffinati e permettono giochi d’arredo intensi che si adattano veramente a ogni tipo di stile e arredo, sia esso minimalista, estremamente contemporaneo, classico o moderno.

In apertura, disponibile in svariate combinazioni e con diversi materiale, String System di String, un sistema modulare a parete considerato un must. Da organizzare con montanti e scaffali aperti, può essere arricchito da elementi chiusi ed è adattabile a ogni tipo di parete, oltre che modulabile a qualunque soluzione d’arredo.

Fa parte della linea Tendenze di Gabel il copripiumino matrimoniale Luxury in raso di puro cotone. Qui in un sofisticato color Terra è, a catalogo, anche nelle versioni color Oro e color Petrolio. Caldo legno color miele e una linea pulita ed essenziale, sono queste le caratteristiche del tavolo Straight di Carl Hansen & Søn in questa soluzione impreziosito dalle Embrace Chair,comode sedute con braccioli. È un design bello e decisamente intramontabile quello che caratterizza Cross, la poltroncina che Arflex riedita dal suo archivio storico. Disegnata nel 1974 da Marcello Cuneo la seduta è un oggetto che unisce perfettamente comodità e semplicità.

A cura di CLAUDIA SCHIERA