Cinque idee per arredare un bagno di lusso

La tendenza 2017 per il bagno è il lusso, è il momento di collezioni ispirate all’alto di gamma e noi vogliamo darvi cinque idee per arredare un bagno di gran classe.

Spiccano i materiali importanti, declinati in originale o con fedeli riproduzioni: ad esempio i marmi rari abbinano al lustro di un materiale prezioso, la praticità e la resistenza della ceramica, declinata in molteplici possibilità.

L’ambiente bagno diventa esclusivo: i complementi arricchiscono e soprattutto si rivelano in tutta la loro funzionalità.

Il mercato del bagno è molto competitivo e le aziende sono sempre più propositive. Francesco Stragliotto, titolare dell’azienda Brummel, nata come produttore di cucine, e recentemente ampliatasi al settore del total living spiega: “Il pubblico richiede bellezza, qualità e funzionalità. La nostra azienda ha saputo creare diverse tipologie di bagno, tutte accumunate da eleganza, fruibilità, cura dei materiali e attenzione ai particolari. È necessario prestare attenzione ai vari stili dell’abitare, perché il mercato internazionale è in continua evoluzione!” In apertura potete vedere un esempio di bagno firmato Brummel, con la collezione Ego che spazia nell’ambiente bagno con diverse soluzioni: il mobile basso pensato per il doppio lavabo, il mobile completo di specchio caratterizzato dalle colonnine con foglia identificative della collezione e armadiature complete.

La progettazione dell’ambiente bagno è un aspetto fondamentale nella costruzione della casa.

Questo spazio ha vissuto un’importante evoluzione negli ultimi anni, da luogo di puro servizio si è evoluto a spazio di benessere, fruibile a 360 gradi.

Fabiana Scavolini, amministratore dell’omonima azienda, racconta a Ville&Casali che la filosofia aziendale tende ad offrire ai consumatori soluzioni d’arredo che rappresentano il perfetto connubio tra design, altissima qualità e cura dei dettagli, frutto di continue ricerche in tecnologie e nuovi materiali.

Fabe aggiunge: “Con la nostra linea bagno, abbiamo pensato ad un concetto di ambiente inteso non come aggregazione di singoli prodotti, bensì come ‘progetto globale di arredo’ che tenga conto dell’aspetto funzionale ma anche, e sempre di più, di quello estetico. Le nostre collezioni, fondate su una coerenza stilistica tra i vari elementi, rappresentano soluzioni in linea con i più attuali trend dell’interior e del wellness. La tendenza dell’ambiente bagno è quella di ibridarsi con aree appartenenti alla casa, condividendo con esse materiali, design e colori”.

La separazione tra i vari ambienti quindi non è più cosi netta, il concept arredativo è in continua evoluzione, e la flessibilità è la chiave di volta.

L’azienda Itlas, specializzata nella produzione di pavimenti in legno prefiniti, realizzati totalmente in Italia, da alcuni anni ha ampliato la gamma delle proposte, immettendo sul mercato prodotti anche dedicati al bagno.

Patrizio Dei Tos, amministratore di Itlas spiega: “Oggi il pubblico cerca soprattutto soluzioni su misura, che siano realizzabili anche esteticamente, in armonia con il resto dello spazio abitativo. Cerca la qualità dei materiali, naturalità, eleganza, semplicità. L’unione di design e natura promuove concetti legati all’eleganza e alla ricercatezza, identificando spazi dove si mescolano emozione e intimità. Un grande vantaggio è poter scegliere un prodotto tailor made, cucito ad hoc sulla base delle varie esigenze, per poter scegliere anche le medesime finiture di pavimenti e pareti”.

Cinque idee per arredare un bagno unico

Spazio alla creatività, quindi, anche nel nostro ambiente bagno!