Cassettiere romantiche in camera da letto

Un elemento di arredo che non è mai stato superato dalle mode e che resta protagonista della camera da letto, qualunque sia il suo stile.

Sarà perché in casa lo spazio non basta mai, sarà perché completa, anche visivamente, il binomio irrinunciabile letto-armadio, ma l’idea di avere a disposizione qualche cassetto in più, per stipare biancheria e oggetti personali, e un oggetto di arredo con il quale creare un angolo anche decorativo piace a molti.

Arredare con stile e cassettiere romantiche

Dal comò al settimino, grezzi o con qualche decoro, ecco alcune proposte per personalizzare l’ambiente con un tocco di romanticismo.

In apertura potete vedere un esempio di questo tocco di romanticismo con la cassettiera di Castagnetti 1928, con pomelli intarsiati a forma di ore, ha candide linee eleganti e romantiche e decorata a mano con i versi della poesia Questo amore di Jacques Prévert, stesi in rilievo in color argento.

È ancora una volta la campagna toscana a dettare colori e fantasie di questa collezione di Blanc Mariclò, come la linea di mobili e accessori della Charme Collection di cui fa parte il cassettone bicolore in massello di mogano dalle linee eleganti con piano in legno naturale.

Realizzata in legno, la cassettiera Mary di Montemaggi a due vani si distingue per il gusto shabby, davvero intramontabile. Ideale in abbinamento a complementi in legno chiaro o bianco, è perfetta in camera da letto e anche nella zona ingresso. Comò della collezione Tabià, fiore all’occhiello di Scandola. In abete massello, finitura nocciola, con piccoli cassetti ripartiti e rifiniti con maniglie in finitura ruggine. Il nome della linea si riferisce ai vecchi fienili di montagna, facendo subito tornare alla mente il profumo intenso e buono del sottobosco e il calore della tradizione. Fa parte della collezione English Mood di Minacciolo il comò Newport a quattro cassetti abbinato allo specchio Nottingham, tutto in colore bianco burro. Una mescolanza tra stile neoromantico, elementi vintage, toni polverosi, venature dei legni e patine materiche. A ispirare la collezione di Blanc Mariclò sono le tendenze del neoshabby e del rustico-moderno che puntano al contrasto tra lo stile dolce e romantico e un’ambientazione distressed. Comò Charme Collection in legno massello di melia finitura cerusé. Il cassettone a due vani Pantalonniere Hortense è in tiglio con finiture in gomma lacca. Realizzato da Roche Bobois su disegno della coppia Aimé Cécil & Pierre Dubois

