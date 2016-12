Carte da parati a fiori sempre più trendy

Tornate di gran moda negli ultimi anni e molto richieste le carte da parati di ultima generazione sono la migliore risposta alle anonime pareti bianche.

Semplici da applicare e da rimuovere rispetto al passato sono realizzate con materiali di nuova concezione altamente performanti e super pratici e permettono di realizzare superfici facilmente igienizzabili che non temono lo sporco né tanto meno l’acqua.

Installate con colle e componenti completamente atossiche sono una valida alternativa ai rivestimenti da parete e anche in bagno trovano sempre maggiore impiego.

Carte da parati, la natura è la vera tendenza

Disponibili con una sconfinata gamma di decori e soggetti è però nelle stampe a tema natura che si esprimono al meglio, delineando una vera e propria tendenza.

Fiori di ogni tipo, ma anche foglie (di banano quelle più amate) e rami, più o meno stilizzati, adornano e completano pareti di ogni genere regalando ambienti decisi ed eterei al tempo stesso, abitati da una miscela equilibrata di romanticismo e modernità che piace trasversalmente.

Declinati su fondi neutri o su tonalità di colore più forti e decise, come l’azzurro o il verde, i temi vegetali sono ideali per zone notte e zone giorno dagli stili più disparati, impiegate per una o più pareti di uno stesso spazio possono far cambiare volto a un ambiente donando libertà, senso del contemporaneo e stile.

Come nell’immagine in apertura che mostra Paintillise la carta da parati realizzata su misura in vinile con retro in TNT di Wall&Decò. Disponibile con tre varianti cromatiche in questa soluzione coniuga sapientemente un delicato decoro di rose in un calibrato accostamento di azzurro, di verde e di marsala.

Disegnata da Studio Zero la collezione Domus II di Inkiostro Bianco è un elegante gioco grafico da parete in cui protagonista è un ramo di rose macro. Un decoro ideale per trasformare una normale parete in una vera e propria quinta scenografica.

Eterea e senza tempo la carta da parati The Severed Garden fa parte della linea Naturalis di WallPepper. L’intera gamma è realizzata con componenti ecologiche con base in cellulosa e fibre tessili completamente esenti da PVC. Juliet di Tecnografica è disponibile in due varianti cromatiche: spring, in verde e rosa e silver, nei toni del grigio. Ideata per portare in casa un soffio delicato di primavera è composta da cellulosa e da speciali fibre tessili. Inoltre presenta inchiostri di stampa privi di solventi. Secret Garden di London Art rimanda proprio all’idea di un giardino segreto. Disegnata da Valeria Zaltron è disponibile in tre varianti cromatiche, in questa è un soave gioco di ori fra sfumature di azzurro pastello. Celebra l’India la carta da parati Diwali di Pierre Frey in cui in un mare di azzurro elementi vegetali, personaggi e figure allegoriche danzano giocosamente. In tessuto non tessuto è disponibile in due varianti cromatiche. Le foglie di un grande banano decorano la superficie dello jacquard accoppiato con TNT Banano di Dedar. Realizzato con lato dall’effetto rafia, tinto in filo, è trattato per essere idrorepellente e ignifugo.

A cura di CLAUDIA SCHIERA

© RIPRODUZIONE RISERVATA