L’outdoor sta diventando sempre di più una parte che si cerca di far integrare al design della casa. Grandi terrazze, balconcini e giardini di ville vanno curati nei minimi dettagli e anche qui la luce gioca un ruolo fondamentale. Esistono moltissimi apparecchi illuminanti di ultima generazione dai design curati e affascinanti, che riescono a combinare all’estetica, la funzionalità.

Il design per illuminazione perfetto in giardino

Le lampade che vengono proposte sul mercato oggi sono concepite per resistere alle intemperie e agli agenti atmosferici, che possono usurare in maniera troppo rapida gli oggetti posti in outdoor. Inoltre, la loro installazione diventa determinante per la percezione degli ambienti esterni, in quanto in base alla posizione di faretti e apparecchi illuminanti, lo spazio si modifica, sia a livello ottico, che per quanto riguarda gli spazi fisici.

La tecnologia e creatività hanno necessariamente dovuto unirsi, per poter dare vita a oggetti che fossero sì d’impatto, ma anche utili. Secondo Davide Diamantini CEO di un’importante azienda di settore spiega:

“La creatività è la linfa del design gli spunti da cui i nostri designer fanno nascere le loro lampade sono molteplici. Spesso è la natura stessa a regalare grande ispirazione”

Grazie al design, dalla progettazione attenta e curata è possibile creare illuminazioni calibrate e concepite sia per creare un’atmosfera calda e piacevole, sia per il risparmio di consumi.