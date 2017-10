L’illuminazione all’interno delle abitazioni è un aspetto importantissimo quando si deve decidere l’arredamento. Ogni stanza vuole la sua luce e in alcune, questa deve riuscire a conciliarsi tra differenti attività che vengono svolte all’interno. Lampade e lampadari, però, non devono essere solamente funzionali, esistono infatti, moltissime soluzioni che coniugano efficenza e stile; in questo modo, la luce non sarà soltanto un elemento pratico, ma verrà veicolato attraverso i differenti design degli impianti d’illuminazione, diventando parte integrante dell’arredamento e completandolo in molti modi che lasceranno ammaliato e sbalordito chiunque prema l’interruttore.

Stupire con le luci

La ricerca tecnologica e il linguaggio stilistico si rinnovano ancora oggi nella lunga tradizione dell’illuminazione classica, cercando di trovare un compromesso con i saperi artigianali che si tramandano di generazione in generazione. Questo processo fa sì che si possano scavalcare le mode e diventare intramontabili nel tempo. Questo è ciò che avviene, ad esempio, per ciò che riguarda la lavorazione “Balloton”, da sempre usata per avere effetti di decorazione straordinari durante il processo di soffiatura, applicata in particolar modo agli elementi che compongono i chandelier. L’amministratore delegato di un’importante azienda di produzione presente a Venezia e a Milano, spiega a Ville&Casali:

“La nostra arma vincente è il recupero delle tecniche artigianali preziose del nostro passato, per mettere in risalto le forme create dagli artisti e l’ampia gamma di colori e nuances che la nostra fornace riesce a raggiungere”.

Questo stile classico viene, poi, abbinato al settore decorativo e a spiegarci ancora meglio in che modo vengono sfruttati i punti forti dell’home decore interviene Patrizia Zavattiero, alla direzione di un’importante casa produttrice di lampade e luminarie per gli interni e gli esteri delle abitazioni:

“Dopo anni di minimalismo, finalmente si ritorna ad apprezzare la ricchezza e la potenzialità dell’home décor. Fatto tesoro di quella che è la nostra tradizione, teniamo conto dell’evoluzione, quindi largo spazio a materiali diversi come ceramica e ottone anticato che creano nuovi effetti scenici.”

Una chiave di lettura moderna, dunque, che attraverso il classico, riesce a illuminare e a stupire contemporaneamente.