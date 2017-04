Vasca idromassaggio: dentro casa o in giardino?

L’acqua calda, i getti, la schiuma, il tempo per te, per il tuo relax e il tuo benessere: con una vasca idromassaggio tutto questo si realizza. Il tempo scorre più lentamente, le tensioni si sciolgono, i muscoli si rilassano e la vita di ogni giorno appare più bella e serena.

Rimane solamente da decidere dove mettere la vasca, però! Dentro casa vuol dire godere di questo bagno di salute anche in inverno, quando fuori magari nevica, al caldo e senza problemi di privacy. All’esterno, invece, vuol dire dotare il giardino di una comodità unica, regalarti momenti splendidi, sotto il cielo e in mezzo alla natura, rinascere a nuova vita.

La vasca idromassaggio Minerva, di Hafro-Geromin, nelle sue versioni Indoor e Outdoor ti permette di scegliere senza scendere a compromessi con la qualità.

Relax e tecnologia per la vasca idromassaggio

Minerva di Hafro-Geromin è più di una semplice vasca idromassaggio. Si tratta di una vasca intelligente: una vasca idromassaggio evoluta – con funzionalità e tecnologie all’avanguardia – e allo stesso tempo versatile, cioè adatta per interni e per esterni.

La scocca di Minerva è realizzata in acrilico rinforzato con vetroresina: una vasca idromassaggio 100% made in Italy, prodotta interamente all’interno dell’azienda.

Minerva ha un nuovo sistema di “troppopieno a sfioro”: l’acqua rimane sempre 4 cm sotto il bordo della vasca e quella in eccesso viene scaricata oppure, nei modelli con sistema di ricircolo, viene recuperata e immessa nuovamente nella vasca. È dotata di sistemi di igienizzazione o, nelle versioni con ricircolo automatico, di filtro a cartuccia e sistema di disinfezione dell’acqua a raggi UV. Mentre si è immersi nella vasca Minerva è possibile ascoltare musica tramite Bluetooth e sfruttare i benefici della cromoterapia.

È disponibile in due versioni:

Indoor Outdoor

La versione Indoor è una vasca da interni esclusiva, disponibile nelle misure 215×150 e 200×150.

La versione Outdoor, con dimensioni 200×150, può essere collocata all’esterno – ad esempio su un terrazzo, un attico oppure sotto un portico – dove, in pratica, Minerva Outdoor diventa una minipiscina.

Minerva, versione Indoor

La vasca idromassaggio da interni Minerva di Hafro-Geromin è disponibile con diversi sistemi idromassaggio da bocchette a filo (non sporgenti): Airpool (microbolle d’aria dalle bocchette a fondo vasca), Whirlpool (getti di acqua e aria dalle bocchette laterali) o combinazione Whirlpool Airpool.

Nei modelli Airpool e Whirlpool Minerva è senza ricircolo automatico dell’acqua, che esce dal “troppopieno a sfioro”, mentre il modello con idromassaggio Whirlpool Airpool è disponibile senza e con ricircolo automatico. Il modello Whirlpool Airpool con ricircolo automatico è la tipologia top di Minerva Indoor e, tra l’altro, è dotato di interessanti caratteristiche:

tastiera touchscreen in cristallo

filtraggio a cartuccia

disinfezione dell’acqua a UV

riscaldatore per mantenere costantemente l’acqua a 40°C. Il riscaldatore è installabile a richiesta anche negli altri modelli Minerva Indoor.

Il vano tecnico del “troppopieno” è coperto da cuscino, che diventa una comoda seduta, oppure da pannello con finitura in ecomalta resistente all’acqua. Il lato corto di Minerva può essere attrezzato con un modulo a scaffali, utile per tenere l’angolo benessere sempre in perfetto ordine. Minerva è rivestita sui fianchi con pannelli colorati laccati, opachi o lucidi, abbinabili alle finiture dei mobili per bagno di Hafro-Geromin.

Minerva, versione Outdoor e Minipiscina

La vasca idromassaggio da esterni Minerva di Hafro-Geromin è anche minipiscina, dotata di sistema idromassaggio Whirlpool Airpool, che combina l’effetto delle microbolle d’aria che escono da fondo vasca con quello dei getti laterali di acqua e aria. Le bocchette dell’idromassaggio sono a filo, ossia non sporgenti.

Minerva Outdoor ha il ricircolo automatico dell’acqua che esce dal troppopieno a sfioro, con filtraggio a cartuccia e disinfezione a UV dell’acqua, oltre alla tastiera touchscreen in cristallo e al riscaldatore che mantiene costantemente l’acqua a 40°C. La copertura termica per la vasca è prevista come optional.

I fianchi della vasca idromassaggio da esterni e la copertura del vano tecnico del “troppopieno” sono realizzati con pannelli resistenti all’acqua, in ecomalta.