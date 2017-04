Stile Shabby Chic per la tua casa romantica

Una casa in stile Shabby Chic è il nido ideale per vivere in un sogno romantico, fatto di suggestioni country e dettagli estetici di grande effetto.

La collezione Shabby di Mirandola è la scelta ideale per chi voglia arredare la propria dimora e trasformarla così in un luogo d’incanto, dove coltivare e vivere la joie de vivre… e trascorrere giorni eleganti e sereni.

Arredamento elegante e raffinato

Di grande tendenza è l’arredamento per la casa Shabby Chic, un modo di concepire l’abitare che consente di ottenere risultati eleganti, soprattutto se utilizzato con posizionamenti strategici, in verande o in giardini d’inverno di cui riporta la memoria o nelle più classiche cucine e aree living di campagna. L’atmosfera è raffinata, gioiosa, delicata ed elegante, con colori tenui, fiori e decorazioni aggraziate: un’eterna primavera.

Mobili in stile Shabby Chic per tutte le case

Tra i mobili della lina Shabby di Mirandola, le credenze a due o tre cassetti o una dispensa a ribalta abbinata a un tavolo possono in un attimo rievocare il ricordo di tempi più autentici anche nella praticità moderna di un contesto più contemporaneo. L’inserimento di questi elementi di arredo è ideale anche in ambienti con stili già definiti, poiché la loro caratterizzazione è elegante, sobria e percepibile in modo affettivo.

Lo stile di arredamento Shabby Chic di questi mobili presenta la nota finitura superficiale che esalta le stupende venature del legno massello – il materiale per arredamento più antico, caldo e confortevole – con un effetto di usura del tempo impreziosita dalle molteplici varianti cromatiche.

Un look “vissuto” sempre attuale

L’aspetto “vissuto” non è tuttavia univoco perché grazie alla varietà delle laccature e delle soluzioni decorative utilizzate, si sposa alla perfezione con vari ambienti della casa e stili anche molto diversi tra loro. Con i colori pastello e le linee pulite, questi arredi si abbinano spesso a tessuti grezzi e colori neutri, meglio se con decorazioni sbiadite tipiche dell’usura, caratteristiche che ne rafforzano l’esclusività e quindi la ricercatezza.

Possiamo sfogliare i cataloghi online di queste splendide collezioni facendo clic su questo collegamento.

Contenuto sponsorizzato

DATI AZIENDA Fratelli Mirandola sas Via dell’Agricoltura 19 ZAI 37046 Minerbe (VR) tel 0442 641966 info@fratellimirandola.it Sito: FratelliMirandola.it