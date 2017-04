Progetto casa, qualità made in Italy a livello sartoriale

Ristrutturare un appartamento, rinnovare un casale, costruire una villa sono molti aspetti diversi di un progetto casa che richiede un elemento fondamentale: un partner capace di realizzare l’idea assicurando la massima qualità.

Quanto costa un progetto di ristrutturazione? Quanto è importante investire in modo migliore nella realizzazione di un sogno? Sono elementi imprescindibili e importanti. Costruire una casa oppure rinnovare un immobile sono spesso sogni che, per diventare reali, hanno bisogno di un lavoro attento, preciso, economico, ma soprattutto “tagliato” su misura.

Il rispetto delle esigenze di chi lo commissiona, come anche dello stabile, rende l’offerta di Ga.Be Solutions perfetta e vivamente consigliata. La sua “qualità sartoriale” made in Italy è una vera garanzia.

La parola, quindi, Ga.Be Solutions.

Qualità sartoriale e made in Italy

Quando pensiamo alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile, di fronte a noi si aprono molte strade: dalla scelta dei materiali migliori alla soluzione di design più di nostro gusto. Tutto questo influenza il nostro progetto casa e inciderà sulla sua realizzazione. Proprio come in un puzzle, dove ogni elemento è legato a quello successivo. Costruire o ristrutturare un immobile, infatti, è simile all’unire tanti diversi tasselli tra di loro: se non si ha una conoscenza precisa del mondo dell’edilizia, si rischia di sbagliare, perdere tempo e, soprattutto, denaro.

In questo contesto si inserisce Ga.Be Solutions, attiva da anni in Italia e all’estero, nelle costruzioni e ristrutturazioni immobiliari. La sua mission è prendersi cura di ogni Cliente per trovare la soluzione adatta per realizzare qualsiasi progetto casa, per rinnovare uno stabile o costruirne uno nuovo, che si tratti di edilizia abitativa, commerciale o industriale.

Eccellenza e qualità nel progetto casa

Gli standard elevati applicati da Ga.Be Solutions permettono ai Clienti di dormire sonni tranquilli: un team energico, attento al mercato e alle sue innovazioni, sceglie con rigore e professionalità come muoversi, grazie ai propri esperti collaboratori.

La consulenza di Ga.Be Solutions crea una sinergia dinamica e entusiasmante tra la società, il Committente e il Progettista: da ogni idea nascono grandi esecuzioni, attente al dettaglio e alla qualità.

Passo dopo passo: dare vita ad ogni progetto

Il primo step di un progetto casa con Ga.Be Solution consiste nell’incontrare il Cliente e il Suo Progettista e capire, insieme, i loro desideri. Si passa, quindi, a un’approfondita analisi della fase esecutiva. Ga.Be Solutions cerca di percepire i gusti e le esigenze della Committenza, instaurando un dialogo proficuo e arricchente, suggerendo idee, consigliando soluzioni e creando, con professionalità e metodo, un piano di lavoro preciso e puntuale.

Successivamente la società svolge tutte le operazioni necessarie per cominciare l’esecuzione: il team inizia i lavori. Ogni fase è seguita punto per punto, cercando di completare la realizzazione nel minor tempo possibile, ma rispettando, sempre, standard di altissima qualità costruttiva.

La soddisfazione dei Clienti è per Ga.Be Solutions la migliore gratifica e l’unico vero obiettivo: dall’esigenza di ottenere un immobile chiavi in mano, alla necessità di creare un nuovo angolo relax nella propria casa vacanze, alla sostituzione di elementi usurati dal tempo, Ga.Be Solutions costruisce l’immobile su misura per Voi.

Il legno: un alleato ideale

Avete bisogno di un esperto del legno? Anche in questo caso, Ga.Be Solutions è il Vostro alleato ideale. Progetta e realizza con Voi qualsiasi tipo di pavimentazione, rivestimento o struttura in legno.

Il parquet, ad esempio, è sempre più utilizzato come pavimentazione nelle nostre abitazioni e uffici, così come all’esterno: caldo e naturale, rende prezioso ogni ambiente e grazie alle recenti innovazioni può essere posato in qualsiasi stanza, anche se in presenza di fonti di calore o a contatto con l’acqua.

Ga.Be Solutions fornisce e posa a regola d’arte tutte le essenze europee, americane e asiatiche. La conoscenza dei segreti del rovere, del noce e di altri pregiati legni è affiancata alla padronanza della lavorazione del prezioso Teak birmano, dell’africano Iroko e del sudamericano Ipè.

È possibile creare anche tanti tipi diversi di decorazione, giochi di luce e di prospettiva con i più diversi materiali: interessante l’accoppiamento creato, ad esempio, per la pavimentazione di un Cliente Russo, dove marmo e ottone creano riflessi sinuosi e il rovere, presente in tre sfumature, delinea un prezioso quadrato che sembra uscire dalla pavimentazione, attirando lo sguardo.

Non solo legno: ogni materiale è unico

Ga.Be Solutions non è solo un esperto del legno: conosce i segreti dei più vari materiali, tra i quali hanno un posto d’onore i metalli, come l’acciaio corten, il rame, il ferro e l’alluminio (ma non solo). Anche in questo caso, la Società studia il presente strizzando l’occhio al futuro, adotta soluzioni di design e tecnologiche per rendere la Vs. casa esteticamente elegante e all’avanguardia.

In qualità di Vostro consulente di fiducia, può consigliare, insieme al Vostro progettista, ogni elemento che caratterizzerà il Vostro immobile: l’obiettivo, e le realizzazioni finora portate a termine lo dimostrano, è di dare ai propri Clienti, sempre, il TOP della gamma in ogni dettaglio.

DATI AZIENDA GA.BE SOLUTIONS S.R.L. Corso del Popolo 21

31100 Treviso

(TV) Italy T. +39 0422 419 199

F. +39 0422 1622 208

info@gabesolutions.com www.gabesolutions.com