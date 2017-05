Play è la collezione di Cerasa disegnata da Stefano Spessotto e Lorella Agnoletto. Play è il nome che contraddistingue la versatilità e l’alto numero di elementi che compongono la collezione. Per l’utente finale diventa un gioco divertente e stimolante quello che gli consente di combinare i diversi stili per arredare il bagno, secondo le proprie inclinazioni, unendo il design all’estrema funzionalità.

Al Salone del Mobile di Milano è stato presentato il completo restyling della collezione Play, grazie a cui potranno essere combinati i diversi stili: dal minimal al moderno, dal decor all’urban, Play può soddisfare tutte le esigenze abitative. Per l’arredo bagno mette a disposizione della clientela l’arredo base per il bagno, a cui aggiungere una serie di accessori come come specchi, lavandini e lampade.

Cerasa è la prima azienda di mobili da bagno a proporre, con la collezione Play, i nuovissimi mensoloni in HPL con vasca integrata in ocritec, rivestiti con le stesse finiture lignee disponibili per i mobili.

Urban Play

La collezione Play si declina nell’Urban grazie a elementi in ferro, legno grezzo, lampade a carrucola ed esclusivi lavandini in pietra. I moduli in metallo hanno sezione quadrata e possono essere declinati in 5 tonalità, così come anche gli inserti in legno. I complementi d’arredo che aiutano a comporre e definire l’ambiente sono moltissimi: sgabelli, boiserie, colonne a giorno e portasciugamani con inserti contenitivi.



Altre collezioni Play

Le altre collezioni Play seguono quelli che sono i principali stili che caratterizzano l’arredamento odierno del bagno:

Decor Play , caratterizzata da maniglie ricercati, piani in marmo, specchi dalle linee raffinate e lampade con paralume in stoffa, per dare sfogo all’animo più romantico e classico.

, caratterizzata da maniglie ricercati, piani in marmo, specchi dalle linee raffinate e lampade con paralume in stoffa, per dare sfogo all’animo più romantico e classico. City Play , caratterizzata da linee dritte in contrasto con elementi curvi, disponibili in qualsiasi colore e adatti a ogni ambiente, anche a quello della lavanderia. Con il restyling della collezione Play sono stati inseriti nuove basi e nuove colonne, progettate per contenere la lavatrice e l’asciugatrice, oltre alle basi e ai piani per uso lavatoio. A questi si aggiungono le colonne portascope e detersivi e le griglie portascarpe da inserire in basi e colonne.

Clicca sul link per conoscere più a fondo la collezione Play di Cerasa.

DATI AZIENDA Cerasa

Via Borgo dei Nobili, 19 – Bibano di Godega di Sant Urbano, TV