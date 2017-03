Giardini da rasare? Nessun problema!

Con l’arrivo della Primavera curare grandi giardini, parchi prati è importante, ma deve rimanere un piacere. Avere un prato curato, senza fatica e senza pensieri ,è il sogno di molti italiani. Con il caldo il rumore dei tagliaerba disturba la quiete, il lavoro fisico di tenere in ordine giardini di piccole o grandi dimensioni, prati con l’erba alta, giardini con dislivelli e ostacoli, toglie il piacere della primavera. Si tratta di un lavoro che dovrebbe avvenire senza fastidi, senza problemi, per permetterti di goderti il tuo giardino, il tuo relax.

Il prato è sempre di più uno spazio all’aperto da vivere attivamente, destinato ad area feste, a zona Wi-Fi, a spazio giochi per bambini; fino a diventare un’estensione dell’abitazione, una “quinta stanza” confortevole, iperconnessa e facile da gestire. Deve essere in ordine e gradevole, per farlo serve una soluzione efficiente e pratica.

Taglio automatico = prato libero

In questo scenario si inserisce alla perfezione il robot rasaerba Ambrogio di Zucchetti Centro Sistemi SpA.

Da 17 anni sul mercato, Ambrogio robot è il prodotto ideale per chi ricerca la professionalità e l’eccellenza, uniti alla tecnologia semplice e innovativa, con la garanzia del Made in Italy.

Ambrogio robot è l’alleato perfetto della tua quotidianità e l’addetto ideale per la cura di giardini, parchi e grandi aree verdi.

Scegliendolo ti fai due grandi regali:

tempo libertà

Pensaci, con il tempo risparmiato e con la libertà dalla fatica potrai godere appieno il tuo giardino e la vita all’area aperta.

L’elevata tecnologia e l’alta qualità dei materiali utilizzati ti consentono di scegliere quando e come attivare il robot durante la giornata, in modo che sia tu a decidere quando avere il giardino libero da intralci e perfettamente rasato.

Perfetto per grandi giardini, non teme ostacoli e pendenze

Pendenze, ostacoli e irregolarità del terreno non sono un problema per Ambrogio. Dotato di potenti batterie e ruote ad eccellente trazione, il robot affronta perfettamente le pendenze più complesse, fino al 55%, per Ambrogio L85.

Le ruote posteriori brevettate (su alcuni modelli) permettono al robot di lavorare efficacemente anche su superfici umide. Infine l’autonomia di movimento delle ruote anteriori (Trazione Autolivellante – Modello L250), consente ad Ambrogio di tagliare in terreni irregolari, con la garanzia di elevate performance di taglio.

Ottimo anche per i piccoli giardini

Curare piccoli giardini è un lavoro piacevole. Tanto che a volte basta un normale tagliaerba elettrico e relativamente poche ore di lavoro. Inoltre è raro trovare pendenze elevate oppure ostacoli in giardini di piccole dimensioni. Ambrogio Robot. perfetto per estensioni ampie, è in grado di dimostrare tutta la sua precisione e velocità anche in prati più contenuti. Qui la sua presenza risulterà quasi invisibile: si attiva, taglia, cura e torna alla base, lasciandoti il giardino perfetto e pronto a ospitare il tuo relax.

Grandissime prestazioni “smart”

Ambrogio riesce a tagliare tutta la superficie erbosa, anche dei più grandi giardini, senza tralasciare alcuna zona; se incontra un ostacolo, lo percepisce e lo scansa; se trova erba più folta e alta, la taglia attivando funzionalità specifiche. Il robot evita di passare sulle zone già rasate e quando la batteria è scarica, cerca da solo la base di ricarica e si prepara per un altro ciclo di lavoro.

In particolare i robot della linea 400 sono dotati di evoluti sistemi di taglio e navigazione, come: il taglio “Partizioni Intelligenti”, il GPS e il Differential GPS (brevetto esclusivo ZCS!).

Innovativo & user-friendly

Con la APP Ambrogio Remote puoi configurare e gestire il robot; inoltre tramite l’innovativo Modulo Connect (modello L250 Elite) puoi arrestare, avviare e localizzare il robot a distanza, ricevere informazioni sul funzionamento, leggere e modificare facilmente le impostazioni; tutto questo con un touch, da qualsiasi dispositivo Mobile!

Una cura professionale con il taglio Mulching

I vantaggi toccano anche la qualità: con il taglio Mulching quotidiano di Ambrogio, il prato diventa folto, sano e meno affamato di concimi. Infatti, l’erba, finemente sminuzzata ricade sul terreno e diventa un fertilizzante naturale. Un notevole guadagno in termini di salute e bellezza del prato!

Le lame di Ambrogio ti garantiscono un taglio preciso ed uniforme. In acciaio inossidabile, consentono lunghi cicli di vita: la sostituzione e l’affilatura sono eventi rari.

Se piove? Ambrogio sa cosa fare!

Tagliare l’erba quando è bagnata non garantisce una buona rasatura, per questo Ambrogio è dotato di sensori che fanno tornare il robot alla stazione di ricarica in caso di pioggia, in attesa del ciclo di lavoro successivo. Sei però libero di decidere! Infatti i materiali di costruzione di alta qualità consentono al robot di lavorare anche in condizioni atmosferiche avverse.

Ambrogio è un investimento A LUNGO TERMINE: i componenti sono severamente selezionati per garantirti resistenza e lunghi cicli di vita.

UN ROBOT PER OGNI ESIGENZA

Dai piccoli prati di giardini residenziali, passando per i grandi giardini di complessi e ville, fino ad arrivare ai campi volo di 30.000 mq, la gamma Ambrogio soddisfa le esigenze di QUALSIASI TIPOLOGIA DI AREA VERDE. Se hai un prato e passi i week end a smaltire sfalci, dovresti provarlo per capire quanto sia autonomo ed efficiente, un fedele alleato del tuo tempo libero del quale non potrai più fare a meno!

Ambrogio Robot è disponibile in due linee:

Pro Line





Green Line



Per conoscere il modello Ambrogio più adatto alle tue esigenze puoi fare clic sul sito di Ambrogiorobot.

Contenuto sponsorizzato

