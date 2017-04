Complementi d’arredo in legno e acciaio: forza e calore

Una villa decorata con gusto, un casale rinnovato con attenzione, un loft ristrutturato in modo artistico hanno bisogno di complementi di arredo in sintonia non solo con il look complessivo, ma anche con la filosofia di vita di chi dovrà abitare lo spazio e trasformarlo in “una casa”.

Vener S.r.l. propone vincenti soluzioni di arredo per chi cerca la forza e l’aspetto moderno dell’acciaio, unito al calore naturale del legno, con contrasti efficaci e di classe che danno nuova energia all’abitare.

Complementi d’arredo con cura artigianale

A Valbrona, piccolo paese della provincia di Como, dove l’inconfondibile Gruppo delle Grigne le fa da sfondo, nasce nel 1969 Vener S.r.l., un’azienda metalmeccanica che ha conosciuto nel tempo varie fasi di sviluppo e che, negli ultimi anni, ha cominciato a realizzare artigianalmente complementi d’arredo in serie limitata, numerata e dal design innovativo, il cui filo conduttore sono le materie prime utilizzate: acciaio e legno, oggi riproposti in connubi di grande impatto estetico, come elementi di arredo moderni ma dal look naturale.

Tra questi, spiccano gli elementi

Chain

Lario

Djoser

Goldengate

Chain

Complemento d’arredo realizzato in legno e acciaio inox, disponibile in differenti versioni, è un tavolino dalle forme tondeggianti, che ricordano una catena, con i piani d’appoggio in acciaio lucido e in legno l’elemento di supporto. Il legno, di tonalità scura e calda, offre forza e suggestioni naturali a questo elemento altrimenti leggero, dallo spessore dei piani ridotto al minimo.

Lario

Splendido tavolino in legno e acciaio inox satinato, Lario prende il nome dal lago la cui forma viene riprodotta nel piano metallico a forma di goccia, lucidato a specchio, da un decoro grafico in contrasto. Tre gambe, in legno e metallo rendono Lario slanciato e adatto a ogni tipo di arredo, perfetto al centro di un’area living dove elementi moderni e tradizionali si affiancano in modo naturale.

Djoser

Grande tavolo, maestoso nell’aspetto e importante nelle dimensioni, Djoser ha un piano in legno massello e gambe metalliche, con sgabelli che ne riprendono la forma. L’aspetto è lucido, luminoso, con un contrasto generato anche dall’accostamento tra le linee naturali del legno e la rigorosa simmetria del metallo. Perfetto per sale da pranzo di ville e abitazioni di lusso, costituisce una grande tavolata, ottima in situazioni di rappresentanza, come al centro di momenti conviviali.

Goldengate

Il nome di questo grande tavolo onora il celebre ponte, omaggiato dalle strutture a traliccio che sorreggono il piano ligneo. Metallo freddo ma elegante e legno caldo formano un contrasto vincente per questo complemento d’arredo, concepito per diventare il fulcro di qualunque arredamento. Goldengate si presta in modo particolare come tavola per il pranzo e per le riunioni importanti.

Scelte e materiali di qualità

Le realizzazioni di Vener sono complementi d’arredo che ricorrono a materiali di prima qualità. Nei casi dei due tavoli di dimensioni maggiori, Djoser e Goldengate, il legno è massello di profumato cedro proveniente dal Nord Italia, dal potere antitarmico, con finitura naturale ad olio o cera e struttura portante in acciaio inox satinato a mano.

Questi complementi d’arredo e gli altri pezzi dell’azienda lariana sono consultabili sul sito di Vener Design.

DATI AZIENDA Via Roma, 74 22039 Valbrona (co) Tel. +39 031 660049 Fax +39 031 660049 Mail: info@venerdesign.it URL: www.venerdesign.it