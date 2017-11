Casa V+F: una perfetta simbiosi con la natura

Immersa tra i meravigliosi vigneti di Franciacorta, la casa V+F sorge in una zona collinare di grande suggestione, con una splendida vista sul lago d’Iseo. Il dialogo con la natura permea ogni scelta progettuale nella realizzazione di questa villa che, nonostante le ampie dimensioni, si integra perfettamente con il paesaggio circostante, in un rapporto di reciproca valorizzazione. La simbiosi continua è favorita anche dalla presenza di un rigoglioso giardino pensile, una terrazza verde con vista a 360° gradi sul panorama franciacortino. All’interno della casa, una scenografica vasca d’acqua con grandi aperture al cielo e ai lati che permettono alla vegetazione di “entrare” e quasi tuffarvisi, supera il concetto canonico di piscina, dando vita ad un’area relax che pare creata dalla natura esterna stessa. Realizzata in soli 5 mesi, con il sistema MORE, una tecnologia costruttiva brevettata che prevede l’uso di legno, cemento e acciaio, si distingue per l’innovatività del progetto e le sfide costruttive vinte.

L’immensa terrazza, una finestra sul panorama

Un particolare strutturale di grande impatto è il grande tetto in legno, sorretto da blocchi di cemento faccia a vista contenenti le funzioni più private. Il tetto rappresenta un’estensione privata del grande parco in cui la casa è immersa: una terrazza verde – a cui si accede attraverso una stanza-studio completamente in legno – che permette allo sguardo di osservare da ogni punto di vista le colline, le vigne di Franciacorta e il lago di Iseo con la sua Montisola. Le vasche-aiuole contengono graminacee, che disegnano piani geometrici dalle sfumature diverse. Il cornicione che circonda il tetto è anch’esso una vasca da cui il verde contamina l’orizzontalità dello spessore della copertura.

Architettura su misura

Volumi assolutamente originali caratterizzano quest’abitazione realizzata con un sistema innovativo di prefabbricazione, che dimostra come un sistema industriale possa essere impiegato per sviluppare un concetto di abitare fondato sulla qualità architettonica e la bellezza, senza rinunciare ad un progetto su misura. Una delle particolarità del progetto è insita proprio nel sistema costruttivo, il sistema MORE, che utilizza elementi modulari in calcestruzzo e legno, con doppia funzione di struttura e finitura, a vantaggio di una rapidità esecutiva e di una massima libertà di variazione in pianta. In questo particolare progetto, il sistema MORE è stato integrato con una struttura in travi di ferro a cui sono ancorati tamponamenti in cemento. Il progetto d’interior mescola con stile mobili design di produzione con arredi disegnati ad hoc dallo studio AMOAMA Architettura. Per una casa in cui eleganza, funzionalità e stile si fondono perfettamente.

Solo materiali autentici, per spazi enfatizzati dalla luce

L’aspetto che più colpisce è l’onnipresenza della luce naturale che pervade e plasma gli spazi attraverso le ampie pareti vetrate; capaci di annullare ogni soluzione di continuità tra gli spazi interni e quelli esterni, tali vetrate danno origine ad un costante e rigenerante contatto con la natura che circonda la casa, regalando al contempo agli interni un’atmosfera calda e accogliente. Gli spazi sono connotati dalla luce e da materiali di alta qualità, autentici, materici e caldi: come i pavimenti in pietra (porfido naturale) e legno (rovere termotrattato a 190 gradi), così come la boiserie, anch’essa in legno massello non trattato. Anche gli infissi delle grandi vetrate vedono l’uso del legno, un rovere chiaro.

Un progetto contemporaneo e originale

Studiata con la massima cura nell’organizzazione dei suoi spazi dedicati ai diversi momenti della vita quotidiana, questa casa soddisfa al meglio le esigenze della famiglia che vi abita, composta da genitori e due bambini. Ariosa, luminosa, dotata di tecnologie innovative, è un’abitazione estremamente confortevole e funzionale.

La zona living è un’area che lascia ampio spazio alla creatività: a partire dagli infissi, che diventano elemento d’arredo, grazie ad un gioco di intradossi che creano mensole d’appoggio e sedute. L’ambiente si presenta unico e ricercato, contemporaneo e assolutamente personalizzato. Le forme essenziali e i colori accesi creano un’atmosfera di calda accoglienza. La scelta della carta da parati in rilievo, nell’inconsueto colore verde bosco dona un tocco ulteriore di naturalità, richiamando le sfumature dei prati e degli alberi che crescono rigogliosi intorno alla casa.

La cucina dal design contemporaneo è resa più originale da dettagli inconsueti per stile e modalità d’impiego. Fulcro della stanza è l’isola, un grande blocco d’acciaio che custodisce gli elementi tecnologici della casa. Il piano di lavoro in marmo è valorizzato da diversificazioni cromatiche inimitabili.

Anche nella zona notte le soluzioni scelte sorprendono per originalità. I serramenti diventano, nelle camere da letto, suggestivi bow window quadrati, sui quali è possibile accomodarsi e godere del rigenerante contatto con il verde circostante. Nella colorata cameretta dei bambini, le pareti a pois decorate a mano racchiudono materiali e finiture sempre dai toni naturali.

