Casa passiva: la scelta ideale è su misura

La casa passiva è la nuova frontiera del vivere bene, in armonia con l’ambiente. Si tratta di un’abitazione progettata per ridurre e ottimizzare il consumo delle risorse naturali, garantendo il maggior risparmio energetico.

AB Legno, con sede a Tradate, è azienda leader, in Italia, in questo campo. La sua mission è di creare abitazioni su misura per il proprio cliente garantendo uno stile di vita salubre e al 100% green, nel rispetto della natura. Con un’esperienza trentennale maturata sul campo AB Legno ha saputo guardare al futuro, facendo del legno la materia prima per eccellenza da cui prende forma ogni innovazione. La soluzione che propone, su misura, si ispira a suggestioni e tradizioni “mediterranee”.

Prestazioni a impatto ridotto

Le abitazioni create da AB Legno hanno impatto ambientale ridotto e un comfort elevato. L’azienda, sfruttando la qualità dei materiali costruttivi e l’esposizione solare, riesce a ridurre al minimo il fabbisogno energetico per il riscaldamento interno. Questo significa che, anche in inverno, una casa passiva di AB Legno non ha bisogno del riscaldamento tradizionale. Ciò è possibile sfruttando al massimo tutti gli apporti gratuiti, come il calore prodotto dagli elettrodomestici in funzione, dalle persone che vivono in casa o dai raggi del sole che penetrano attraverso le ampie finestre.

Casa passiva, chiavi in mano

Dal tetto alle pareti, dalle pavimentazioni all’outdoor, il legno evidenzia tutte le sue proprietà in termini di resistenza, versatilità, eco-compatibilità e isolamento termico. Grazie a questa materia prima una casa passiva di AB Legno è frutto di un progetto chiavi in mano unico nel suo genere e speciale. La scelta di produrre internamente ogni componente progettuale, con tecnologie all’avanguardia, è garanzia di qualità, rispetto dei tempi di consegna e creazione di soluzioni tagliate ad hoc sulle esigenze del cliente.

Una scelta consapevole alla portata di tutti

Una casa passiva di AB Legno, moderna e di design è la dimostrazione che oggi “il passivo” non è più un concetto abitativo per una ristretta élite.

Vivere in una casa passiva, oggi, costituisce una scelta consapevole e uno stile di vita alla portata di tutti.

© Foto di Marino Sanvito

Progettisti: Architetto Luisa Parenti e Architetto Giovanni Dal Cin

Foto di Marino Sanvito

Contenuto sponsorizzato

DATI AZIENDA Bevilacqua Adriano S.r.l.

Tel. 0331-843873

Fax 0331-840191

e-mail: info@ablegno.it

Sito internet: www.ablegno.it