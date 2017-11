Il bagno ha una prerogativa molto importante, quella di poter essere inserito praticamente ovunque all’interno della casa; in molte camere da letto è presente il bagno personale, più nascosto e intimo di quello padronale, progettato, invece, proprio nell’ottica di poter essere utilizzato dagli ospiti e che sarà, quindi, spazioso e arredato con un gusto estetico differente e più attento, rispetto a quello riservato all’uso familiare. Il bagno può, però, essere pensato come un luogo di estremo relax, una sorta di Spa personale in cui lasciare che mente e corpo si distendano tra cromoterapia e vasca idromassaggio; ancora, se si dispone dello spazio necessario, non di rado il bagno diventa una dépandance di benessere da mettere in giardino o prossimo alla piscina, passando così, in una vera e propria escalation di considerazione, da “zona di servizio” ad ambiente di comfort, in cui dedicarsi alla propria bellezza e al benessere fisico e mentale.

La mostra che esalta la bellezza del bagno

A Bologna ogni settembre si svolge Cersaie, una mostra evento diventata negli ultimi anni, un’attrazione imperdibile per tutti gli appassionati e i professionisti dell’architettura e del design. Si sa che il Salone del Mobile è la fiera madre di tutte le mostre riguardanti l’arredamento d’interni, e proprio per questo, un luogo dove le idee fermentano e danno vita e spunti e nuove dinamiche creative, in cui si ha la possibilità di dar voce a esperimenti, alle novità e alle tendenze legate al mondo dell’ interior design.

Quest’anno le creazioni e le idee nate al Salone del Mobile sono rimbalzate direttamente a Bologna. Il tema che si è sviluppato a Cersaie, tra i padiglioni bolognesi lo scorso settembre è stato: “l’acqua è di moda”, un titolo che spiega già molto sul genere di esposizioni e di esperimenti ricercati a cui si è ricorsi per mettere in risalto questo elemento naturale, che a sua volta impreziosisce gli ambienti ed è in grado di arredare con eleganza, restituendo un’idea molto sofisticata di relax. Per l’evento di Cersaie, migliaia di operatori sono arrivati da tutto il mondo ad esporre, ma anche ad apprendere e scoprire quali sono le nuove mode legate agli ambienti del bagno e ai rivestimenti in ceramiche che meglio si sposano perfettamente con gli stili del proprio arredamento, per avere un bagno da vivere, ma anche da mostrare.