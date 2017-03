Arredare casa: uno studio virtuale

CreHome è composta da sei giovani professionisti. Rebecca Biancorosso è la fondatrice del progetto e interior designer.

Seguendo il motto: “Mi piace pensare a un mondo in cui la creatività e i sogni riescano ad emozionare ancora le persone”, ha messo in piedi questo servizio innovativo insieme a Edgar Pironti, Alessandro Signa (virtual reality engineer), Camilla Andrea Brusa (social media editor e digital Pr), Daniela Calzanegra, (business e financial analyst) e Carlotta Biancorosso, che si occupa di marketing e comunicazione.

Un team completo, ma non chiuso. CreHome, infatti, in quanto piattaforma di crowdsourcing, è alla continua ricerca di giovani interior designer, che possono candidarsi e mettersi in contatto con il team direttamente sul sito.