Ville&Casali, 100 Idee per Ristrutturare e Casa Naturale partecipano a “Cersaie Disegna la tua Casa”: il nostro Architetto sarà a disposizione giovedì 28 e venerdì 29 settembre a Bologna Fiere per fornire una consulenza gratuita agli utenti che si prenoteranno tramite il form sottostante.

Progettare una casa: un aiuto in fiera

Le nostre riviste Ville&Casali, 100Idee per Ristrutturare e Casa Naturale avranno un loro spazio all’interno dell’Agorà dei Media – Centro Servizi e un proprio Architetto per offrire, una consulenza gratuita: tutti i visitatori potranno così godere di utili suggerimenti e pareri professionali esperti per abbellire e migliorare la propria abitazione. L’occasione è ghiotta e interessante: portando sogni, desideri, idee, ma anche esigenze strutturali o di budget sarà possibile confrontarli con l’opinione di un professionista per trovare la strada migliore e progettare una casa ideale. Gratis e subito.

Basta prenotarsi.

Disegna la tua casa a Cersaie!

La nuova edizione di “Cersaie disegna la tua casa” vuole continuare nel suo intento di avvicinare l’evento fieristico al consumatore finale. Infatti i giorni di giovedì 29 e venerdì 30 settembre saranno dedicati proprio ai privati che visiteranno i padiglioni, alla ricerca delle ultime novità nel settore dell’arredo bagno e della ceramica e che intendano ristrutturare la propria abitazione, progettare una casa o acquistarne una nuova.

Come raggiungerci

Una volta arrivati in fiera, raggiungete l’Agorà dei Media, localizzato nel Centro Servizi, e troverete lo stand della nostra Casa Editrice Edizioni Morelli presso il PAD 41 Centro Servizi – stand 63.

Nome e Cognome*

Email*

Telefono*

Disponibilità*

Domanda per l'Architetto*

Planimetria/Foto*

Inserisci il codice alfanumerico che visualizzi qui sotto*