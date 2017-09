La creatività in tavola è una delle cose più importanti quando si devono creare situazioni conviviali. Non si tratta solo di sbizzarrirsi in ricette nuove ed esperimenti culinari, ma anche di inventare modi sempre differenti per organizzare la tavola. Ogni volta che si apparecchia, infatti, si dà un personale tocco, creando un’atmosfera diversa a seconda della circostanza.

In estate apparecchiare la tavola diventa un modo per condire di allegria pranzi in giardino con i parenti, o cene spensierate con gli amici, grazie ai mille colori vivaci che rendono la mise en place un’occasione per giocare con la fantasia.

Le collezioni per la tavola estiva

Modigliani

La nuova collezione Porto Venere propone piatti, tazze e insalatiere con un chiaro riferimento al mondo marino. Il set Modigliani presenta una gamma di colori che varia dallo smeraldo, come il mare della Sardegna, fino al rosso corallo brillante, come quello lavorato sulle coste della Campania. Questa linea, al 100% Made in Italy, è caratterizzata da stoviglie decorate e dipinte a mano e da forme morbide e tondeggianti. Il modo perfetto per abbellire la tavola della casa al mare.

IVV

La Vitaminic Collezione è una linea che restituisce un concetto di tavola molto fresco e dinamico, in quanto tutti i pezzi sono in vetro colorato. Questa particolare collezione è composta da:

fruttiera

alzata con piatto

bicchieri per l’acqua

brocca

Disponibile in verde, ametista e miele, la Vitaminic renderà frizzante e divertente le vostre cene in giardino.

Villa D’Este Home

A guardarla, una tavola apparecchiata con la collezione Marea, si ha davvero l’impressione di osservare i riflessi che si creano in spiaggia, proprio un passo oltre la riva, dove l’acqua è più bassa. Il set di piatti si compone di colori e fantasie che ricordano l’aspetto più selvaggio, e allo stesso tempo poetico, del mare: giallo, blu, verde Tiffany e pervinca sono utilizzati nelle differenti fantasie, o in tinta piatta. Con una collezione così, apparecchiare la tavola in estate diventerà un vero e proprio passatempo.

Tognana

Interamente fatta di porcellana, la linea Casa Blog Instagreen propone servizi tavola e colazione perfetta per chi vogliavuole conferiredare un tocco creativo e fuori dagli schemi anche allain sala da pranzo. La collezione si compone di:

piatti fondi

tazzine

taglieri

contenitori e insalatiere

vassoi

L’elemento distintivo di questo speciale set in porcellana è il variegato decoro floreale e le svariate sfumature tenui del giallo, del blu e del bianco. Una linea perfetta per apparecchiare per la prima colazione nelle prime mattine calde della bella stagione.